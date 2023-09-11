烏克蘭推進陷僵局 美：最多可打30天

烏克蘭軍隊缺乏後援，加上天氣將轉壞，只剩下30天可以發動攻勢！美軍參謀總長邁利11日指出，烏克蘭的進攻比想像中緩慢，但未來隨著即將下雪，不利烏軍坦克行動下，烏軍目前只剩1個月可以發動進攻，未來就要轉為以不對稱作戰為主的戰略，這恐讓俄烏戰爭的僵局更持久。

大量傷亡 推進緩慢

根據《英國廣播公司》報導，邁利受訪時說，目前烏克蘭軍隊的進攻速度比想像中慢，雖然目前仍與俄羅斯軍隊有激烈交鋒，但推進的速度下降不少。邁利表示，現在就說烏克蘭軍隊進攻任務失敗還太早，畢竟還是有推進，但以目前的烏軍狀況與氣候判斷，烏克蘭軍隊還有30到45天的進攻時間。

不過烏克蘭軍方聲稱，他們已經攻下俄軍在南方最困難的第一道防線，但邁利回應說，兩軍都是在緩慢推進、大量傷亡的戰爭階段；而英軍參謀總長雷達金則說，目前烏軍楚瑜比較優勢的狀態，俄軍則在節節敗退，因為俄軍的目標是侵占烏克蘭，並獲得領土控制權，而目前此目標仍尚未達成。

秋雨冬雪影響行事

雷達金還提到，俄羅斯近日還要找北韓買武器，這代表俄羅斯已經沒有朋友了。不過《英廣》記者亞當斯分析，秋雨與冬雪都會影響行軍，但以去年來說，烏克蘭軍隊推進緩慢主要是因為缺乏武器與彈藥補給，且俄羅斯的無人機與飛彈可能才是烏克蘭軍隊更大的挑戰。

《CNN》提到，烏軍為了設法提高推進速度與火力，大量布置榴彈砲，包括D-20槍榴彈砲、M777型榴彈砲、迫擊砲與防空雷達等，但目前兩軍仍在中、南部對峙中，雙方都使用大量飛彈、反坦克武器與無人機進行作戰，外界也擔心俄烏戰爭僵局仍難化解。

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