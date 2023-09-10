對烏軍「通聯」是核心…拒提供星鏈攻擊克里米亞 馬斯克能一人說了算？

英國軍事分析專家萊德維奇（Frank Ledwidge）在為德國之聲提供的評論中說，星鏈（Starlink）對烏克蘭軍隊的「通聯絕對是核心和關鍵所在」。

但是，為阻止烏克蘭無人機襲擊黑海俄羅斯戰艦，美國億萬富翁、SpaceX公司老板馬斯克（Elon Musk）禁用使用他提供的星鏈衛星通信系統進行空襲。

2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後不久，SpaceX就開始向烏克蘭提供免費網絡通信服務。有報導稱，「星鏈」在烏克蘭的運行費用每月達2000萬美元。今年6月，美國國防部表示已為馬斯克埋單，同SpaceX達成「星鏈」服務的採購協議，將通信服務提供給烏克蘭。

馬斯克2022年10月曾披露，已向烏克蘭提供了2.53萬個「星鏈」終端。但它們在戰爭中損毀的程度很大，據烏克蘭軍方消息，每月都有大約500個終端被炸毀。

馬斯克曾於今年2月表示，不同意讓星鏈軍事化。此次他辯護稱並沒有禁用星鏈，而是烏克蘭當局要求他啟用克里米亞上空的星鏈衛星時，他沒有同意。

軍事分析家萊德維奇指出，星鏈似乎真的沒有覆蓋克里米亞上空。

他說，在無線電或電話通信遭到破壞或干擾的情況下，烏克蘭軍隊只能為了防御目的使用該衛星通信，「迄今為止，星鏈是最有效的通信衛星系統」。他說，「它比任何其他同類系統都更便宜、更快捷、更高效，它能更好地減少延遲做出反應……」。

「當然，一個問題是：是否應該將國防的關鍵部分交由……一家公司、一個商業寡頭來隨意處置？」萊德維奇說，「目前，這對許多國防分析人士來說都是一道難題」。

（綜合報導）

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