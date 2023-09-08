否認攻擊平民 俄照轟烏醫院、學校

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）六日報導，儘管俄烏開戰以來，俄軍否認以平民為攻擊目標，但多個國際監管組織指稱，實情並非如此。

例如去年三月，俄軍進攻烏東人口約四十五萬的馬立波市，空襲一座約六百人避難的電影院及一座婦產科醫院。該市市長當時說，之後六周，逾萬居民死於戰火。

根據非政府組織人權觀察（ＨＲＷ），去年三月烏克北古城切爾尼戈夫有十七人在排隊領麵包時喪生。另外，常做為避難所的學校和醫院反成俄軍攻擊目標。去年五月頓巴斯地區比洛霍里夫卡村近百人避難的學校遭轟炸；哈爾科夫地區伊久姆一家綜合醫院與精神病院也遭鎖定攻擊。

俄軍去年四月以飛彈攻擊烏東克拉莫托斯克火車站，導致至少五十人喪命；去年八月又朝恰普利涅火車站和一列火車發射飛彈，當時站內擠滿旅客。烏克蘭總統澤倫斯基當時特別在夜間演說中，指出這起攻擊造成廿二人死亡，其中五人在車廂中被燒死。

去年六月在烏中城市克列緬丘格，一家購物中心被俄軍飛彈擊中，當時裡面有一千多人，導致至少十三人喪生、幾十人受傷。澤倫斯基譴責這是俄軍精心計算的攻擊，並非意外。