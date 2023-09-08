俄襲烏東市集 釀17死32傷

美國國務卿布林肯六日突訪基輔市，俄羅斯同日也攻擊烏東城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）一個市集。烏克蘭內政部長克利孟科表示，搜救行動已結束，已知造成十七人死亡、卅二人受傷。聯合國人權事務高級專員辦事處（ＯＨＣＨＲ）指出，自去年二月俄烏開戰以來，已超過二點六萬名烏克蘭平民傷亡。

康斯坦丁諾夫卡一處擁擠市集六日下午兩點遭飛彈攻擊和砲擊，近卅個店家、一棟公寓大樓、一家銀行及數輛汽車受損。烏克蘭總統澤倫斯基痛批，市集周遭沒有任何軍事目標，俄軍蓄意攻擊一座和平城市，行徑邪惡。歐盟也譴責俄軍近來更頻繁攻擊平民目標。俄方則否認蓄意鎖定平民。

另外，根據ＯＨＣＨＲ，俄烏戰爭已導致逾二點六萬名烏克蘭平民傷亡，截至八月廿七日已證實傷亡中，成年男性死亡四四○五人、受傷五○八九人；成年女性死亡二六三八人、受傷三五○八人。尚無法確定性別的成年死傷人數共九三六二人；一七一五人為孩童。但實際傷亡人數恐更高。

布林肯六、七日訪問基輔兩天，除會晤澤倫斯基，並宣布新一波價值二點七五億美元（約台幣八十八點七億元）的軍援，加上人道援助等非軍事項目，金額將超過十億美元（約台幣三二二點六億元）。這是布林肯在俄烏開戰後第四度訪烏，也是首度在烏克蘭過夜。