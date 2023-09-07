美國將向烏克蘭提供貧鈾彈 可以幫助提高效率

美國國防部周三（9月6日）在華盛頓宣布，將向基輔提供新一批價值1750萬美元的武器。其中包括口徑122毫米的貧鈾彈，與美國今年1月宣布向烏克蘭提供的艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克配套。

美國承諾提供31輛該型號坦克，但迄今尚未運抵烏克蘭。

貧化鈾是一種為核電站或制造核武器使用的濃縮鈾生產過程中產生的副產品，密度極大，以其制造的彈藥因而具有很高的穿透力。

國際法並不禁止使用貧鈾彈。但它十分具有爭議，因為鈾是有毒金屬，無論對使用它的士兵還是對生活在戰區的人都有害。

俄羅斯駐美大使在社交平台Telegram上批評美國的該計劃「不人道」，稱華盛頓為了其戰略目標，不惜犧牲掉最後一個烏克蘭人，而且不惜以毀滅整整一代人為代價。

美國國家安全委員會的發言人科比（John Kirby）周三表示：「我們要確保烏克蘭能盡可能高效地進行反攻。我們相信貧鈾彈可以幫助他們提高效率。」

科比還指出，除了美國，還有很多國家的軍隊使用貧鈾彈， 其中也包括俄羅斯。

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