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美警告朝鮮助俄「有代價」 烏克蘭反攻快或慢？

德國之聲／ 德國之聲

白宮週二（9月5日）警告，若朝鮮提供武器給俄羅斯用於俄烏戰場上，對朝鮮來說「不會有好影響」，也將讓朝鮮在國際社會上「付出代價」。

美國研判，朝鮮和俄國之間正在「積極推進」供武方面的協商；國安顧問沙利文（Jake Sullivan）5日進一步指出，雙方可能將展開領導人層級的面對面實體談判。

近期有美國媒體消息顯示，朝鮮領導人金正恩可能將赴海參崴會晤俄國總統普丁；克裡姆林宮發言人佩斯克夫（Dmitry Peskov）未證實此事，僅回應「無可奉告」。今年7月，俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）曾親自前往平壤參加朝鮮戰爭停戰紀念活動，還與朝鮮領導人金正恩一同參觀武器展覽。

「正如你可以從一個人的朋友看出他的為人，你也能從一個國家跟誰往來，看出它是什麼樣的國家。」英國皇家國際事務研究所（Chatham House）俄國與歐亞項目研究員基爾斯（Keir Giles）告訴路透社，俄國現在互動的對象主要都是一些「流氓國家」。

韓國梨花女子大學教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）向法新社表示，若朝鮮和俄國這兩個外交孤立的國家舉辦領袖峰會，表明他們也需要藉「象徵性的外交」，向美國展現其攜手合作。韓國國立統一研究院學者趙漢範（Cho Han-bum，音譯）則認為，國際制裁可能難以阻止兩國交易武器，尤其在俄烏戰爭、美中戰略角力之下，如今的聯合國安理會體制可說已「失去效用」。

美國上個月以「推動朝鮮與俄國間的軍火交易」為由，制裁了3個實體。英美日韓等國也在上週的聯合國會議強調，任何加強朝鮮、俄國之間合作的武器協議，都會違反聯合國安理會的決議。

朝鮮官員去年曾否認有跟俄國進行軍火協商，並稱「未來也沒有計劃這麼做」。

烏克蘭反攻進度

「這說明了很多問題：在本來預期一週內結束的一場戰爭中，俄國不得不求助於朝鮮這樣的國家，來增強防衛能力。」美國國安顧問沙利文表示，烏克蘭及其盟友的反攻不斷擠壓俄國的國防工業基地，迫使其四處尋求彈藥等物資。

根據烏方說法，近期烏克蘭在南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區取得戰事進展，烏軍突破了俄軍第一道防線，目前在梅利托波爾（Melitopol）一帶進行反攻。此外，烏克蘭還稱已收復東部的巴赫穆特（Bakhmut）附近3平方公裡的土地。

札波羅熱地區的烏克蘭軍官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）向英國《觀察家報》指出，烏方的反攻進展並未如預期地更快到來，其中一個原因是廣大地雷區的阻礙。澳洲軍事專家歐爾（Allan Orr）則告訴美國《新聞週刊》，北約並未提供足夠的裝備與訓練給烏軍。

有分析認為，烏軍能否取得重大進展，可能跟俄軍的狀態有關。美國智庫「戰爭研究所」引述俄國軍官霍達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）的說法稱，他的部隊遭受了「極大身心壓力」。

軍事專家庫普（Marcus Keupp）告訴德國第二電視台，烏軍目前的行動重點不在於「像電影一樣」創造驚人的軍事突破，而是要找到俄軍防禦的漏洞。

儘管如此，俄方仍否認烏軍有取得進展。普京4日與土耳其總統埃爾多安會談之後稱，烏克蘭的反擊並不成功，「不只是停滯不前而言，而是一場失敗」。

（綜合報導）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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