烏克蘭新防長烏梅洛夫 對俄談判高手

烏克蘭國防部長換人，總統澤倫斯基提名該國國家財產基金（SPI）負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）出任，本周將召集國會表決。法新社四日報導，SPI是烏克蘭主要的私有化基金，鑑於該國國有資產私有化的進程飽受貪腐所苦，因此其負責人是個苦差事。自俄烏開戰以來，他曾參與黑海穀物協議，以及確保烏南圍城馬立波亞速營戰士等烏克蘭戰俘安全遣返和平民撤離等重要又敏感的戰時談判。

四十一歲的烏梅洛夫，生於當時是蘇聯加盟共和國的烏茲別克，兒時一九四○年代就遷回克里米亞半島。他是克里米亞韃靼族群中的要角，長期擔任克里米亞韃靼人領袖哲米列夫顧問。該族群為突厥人的一支，是該半島的原住民。該半島人口約兩百萬，韃靼族占一成二至一成五。

烏梅洛夫出社會時先在私部門，二○○四年進入烏克蘭一家行動通訊大公司，二○一三年自己成立一家投資公司ASTEM及其慈善基金會，在美國史丹福大學培養烏克蘭的政治人物、律師和社群領袖。其學歷為烏克蘭國家管理學院與烏克蘭國立技術大學的經濟學士及財務金融碩士。

他二○一九年代表親歐洲的烏克蘭政黨民意黨，當選該國國會議員，翌年獲延攬加入烏克蘭政府一個特別工作小組，致力於光復克里米亞的策略。

烏梅洛夫去年九月開始執掌SPI，主管業務為將烏克蘭國家資產售予民間投資人。他將此一頻頻陷入貪腐醜聞的機構翻轉而博得聲譽。在其改革下，SPI亦重新出售國有財產。接近他的人士說他是談判人才，去年三月、亦即開戰僅一個月俄烏談判時，他就是烏方談判團隊的一員，還疑似出現遭下毒的症狀，但他駁斥此一傳聞。他當時向BBC表示，決定找尋這場戰爭的政治及外交解決方案。澤倫斯基五月訪問沙烏地阿拉伯時，烏梅洛夫亦隨行；三月則陪烏克蘭第一夫人歐倫娜出訪阿聯。

在意識形態上，烏梅洛夫二○二一年在烏克蘭商業新聞網站Liga.net撰文寫道，前蘇共領袖史達林任內強制流放克里米亞韃靼人，是蘇聯政權所犯的最嚴重罪行之一。他藉此文抨擊莫斯科二○一四年兼併克里米亞。