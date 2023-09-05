烏國整治貪腐 國防部長遭撤換

烏克蘭總統澤倫斯基三日宣布撤換國防部長列茲尼科夫，理由是國家正遭俄羅斯入侵，國防部需有新做法。列茲尼科夫並未被控貪腐，但紐約時報等媒體報導，這次換人主因就是烏國國防部發生一連串貪瀆和濫用經費問題，白宮國安顧問蘇利文上周直接要求烏國官員打擊戰時貪腐。

路透四日報導，這是俄烏戰爭近十九個月以來，烏克蘭國防領導層最重大一次人事異動。澤倫斯基並提名現任烏克蘭國家財產基金負責人烏梅洛夫接任防長。

五十七歲的列茲尼科夫在去年二月俄烏戰爭爆發前就已主持烏克蘭防務，他四日向烏克蘭國會議長提出辭呈，稱讚烏軍的頑強抵抗，並回顧任內為了獲得軍援而努力遊說。

列茲尼科夫領導的國防部在俄烏戰爭期間，爆發有關採購武器、糧食及軍衣的醜聞。烏克蘭國會說，今年有一批近十億美元武器沒有按時交付，一些訂金轉到外國軍火商帳戶後神祕消失。

烏國媒體報導，國防部為軍隊採購的冬衣浮報價格還不夠保暖，雞蛋一顆單價達烏幣十七元（約台幣十五元），是市價的兩倍多。前副防長沙波瓦洛夫今年初因這宗「雞蛋門」醜聞辭職，當時即廣為流傳列茲尼科夫可能無法保住烏紗帽。

根據國際透明組織（TI）發布的國際貪腐印象指數，烏克蘭在評比的一八○國裡排到第一一六位。美國白宮國安顧問蘇利文一日曾在華府與烏克蘭國家反貪局長克里沃諾斯等官員會晤，呼籲他們繼續打擊這類戰時貪腐案件。紐時報導，多名美國國會議員以烏克蘭這類貪腐案為由，要求限制對烏國軍事援助。

英國廣播公司（BBC）另引述烏克蘭國防顧問薩克報導，烏克蘭國防部將大改造，列茲尼科夫下台就是第一砲，替未來加入北約奠基。惟據專家觀察，由於烏軍的作戰現由武裝部隊總司令扎盧茲尼督導，故這項人事異動不太可能使烏克蘭當前的戰場策略出現任何重大改變。

澤倫斯基政府正進行更廣泛的肅貪運動，他上月將所有負責地區徵兵中心的官員免職，因為這些人涉嫌收賄讓役男逃兵。

烏克蘭媒體臆測，列茲尼科夫另有任用。由於他和英國高層政治人物關係良好，有可能接任烏克蘭駐英大使。他曾表示，烏克蘭政府關鍵的優先要務之一，是與重要友邦建立長期的夥伴關係，並取得這些盟友對基輔真正的安全保證。薩克也提到，列茲尼科夫的政績在於成功遊說外國政府援烏武器。