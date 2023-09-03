不只普里格津…罵普亭都沒好下場？盤點8位「普亭批評者」

俄羅斯當局證實瓦格納集團首領普里格津死於飛機墜毀。雖然事件的細節仍然模糊，然而可以確定的是，那些敢於批評俄羅斯總統普亭的人們一直都生活在危險之中。

2023年8月發動叛亂之後，普里格津死於墜機

瓦格納集團雇傭兵首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）乘坐的飛機在俄羅斯特維爾地區墜毀後，盡管他的名字出現在乘客名單上，但是否死亡最初尚不清楚。四天之後，俄羅斯當局表示，DNA測試證實他是10名遇難乘客之一。

普里格津曾與俄羅斯總統普亭關系密切，被稱為普亭的廚師。在墜機死亡前兩個月，他帶領部分瓦格納士兵發動武裝叛變，向莫斯科進軍，普亭譴責他是叛徒。普里格津最終同意流亡白俄羅斯。他的死亡時間引發外界紛紛猜疑。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱此次事件是一樁悲劇，並稱關於此次事件是莫斯科策劃的猜測是絕對的謊言。

2022年9月呼籲結束烏克蘭戰爭，加諾夫從醫院窗戶墜落身亡

俄羅斯石油巨頭盧克石油公司董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）從莫斯科一家醫院六樓的窗戶墜落身亡。俄羅斯警方稱懷疑他自殺，並稱他除了心髒病之外還被診斷出患有抑郁症。盧克石油公司是第一家呼籲結束烏克蘭戰爭的俄羅斯大公司。

2020年8月批評普亭，納瓦爾尼嚴重中毒

普亭最激烈的批評者之一、政治反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）在從托木斯克飛往莫斯科的國內航班上暈倒並陷入昏迷。飛機緊急降落在西伯利亞鄂木斯克後，納瓦爾尼立即接受了治療。隨後他被轉移到德國首都柏林的夏裡特醫院，醫生發現他嚴重中毒，毒藥為蘇聯研制的化學神經毒劑諾維喬克。康復後，納瓦爾尼公布了一段電話通話錄音，其中俄羅斯聯邦安全局的一名疑似特工承認了這起襲擊事件。在上傳到YouTube的錄音中，該男子表示毒藥已涂在納瓦爾尼的內衣內側。俄羅斯官方稱這段對話錄音是偽造的。

2019年8月對抗俄羅斯軍隊，漢戈什維利在柏林市中心被槍殺

漢戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），格魯吉亞人，車臣族，曾在第二次車臣戰爭中帶領軍隊與俄羅斯作戰，2019年8月，他在光天化日之下被槍殺於柏林蒂爾加滕公園，頭部和背部中了三槍。凶手是俄羅斯情報人員克拉西科夫（Vadim Krasikov），在現場被抓捕，兩年後被判終身監禁。

2018年9月足球場表達抗議，韋爾奇洛夫嚴重中毒

異議藝術家、反抗樂隊暴動小貓（Pussy Riot）成員之一韋爾奇洛夫（Pyotr Verzilov）突然病重並陷入昏迷，隨後視力和言語出現問題，無法行走。2018年莫斯科世界杯決賽期間，他跑到足球場上表達對警察暴行的抗議。韋爾奇洛夫也被轉移到柏林夏裡特醫院接受治療，醫生診斷他中了毒。

2018年3月雙面間諜，斯克裡帕爾嚴重中毒

俄羅斯雙面間諜斯克裡帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒尤利婭（Yulia Skripal）被發現昏迷在英國索爾茲伯裡鎮的公園長椅上，他們也是蘇聯研制的化學神經毒劑諾維喬克的受害者。雖然兩人都幸存下來，但當時也接觸到該毒劑的英國公民斯特吉斯（Dawn Sturgess）卻不幸身亡。英國警方認為該毒劑被涂在斯克裡帕爾的門把手上。

2015年2月公開抨擊普亭，涅姆佐夫被槍擊

俄羅斯前副總理、知名的普亭批評者涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在穿過克裡姆林宮附近的莫斯科河大橋時被槍殺。他當時正與女友回家，一輛汽車在他身後停下，四顆子彈射向他的背部和頭部。就在三小時前，涅姆佐夫還在電台廣播中抨擊普亭。2017年，三名車臣人作為凶手被判長期監禁。時至今日，暗殺他的背後主使和動機仍然未知。

2009年7月批評官方綁架活動，葉斯捷米羅娃被綁架後拋屍溝渠

歷史學家、俄羅斯人權組織紀念（Memorial）董事會成員葉斯捷米羅娃（Natalya Estemirova）在位於車臣首府格羅茲尼的家外被綁架數小時後，其屍體在印古什的一條溝渠中被發現。她的頭部和胸部中彈。葉斯捷米羅娃曾指控俄羅斯安全部隊和普亭效忠者、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）臭名昭著的敢死隊綁架和侵犯人權。對謀殺案的調查不了了之。

2006年11月叛逃特工，利特維年科喝茶中毒

利特維年科（Alexander Litvinenko）是一名前俄羅斯特工，叛逃後成為普亭的批評者。他的回憶錄《炸毀俄羅斯》指控俄羅斯特工部門於1999年在俄羅斯組織了公寓樓爆炸和其他恐怖襲擊，以合理化車臣戰爭並有助於普亭上台。據稱，利特維年科在倫敦一家酒店的酒吧裡喝茶時，茶裡被摻入劇毒釙-210。沒有人被追究謀殺責任。

2006年10月揭露俄羅斯戰爭罪行，波利特科夫斯卡婭在電梯中遇害

波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya）是一名持不同政見者和調查記者，曾為俄羅斯《新報》工作。謀殺發生在普亭生日當天。2004年，波利特科夫斯卡婭報道了車臣戰爭，揭露了俄羅斯軍隊犯下的戰爭罪行。她曾在一次國內航班上疑似中毒，當時幸免於難。5名涉嫌參與謀殺她的人被判長期監禁，但幕後黑手仍逍遙法外。

2003年7月擔任俄羅斯反對派議員，舍科奇欣遇害慘死

俄羅斯《新報》記者舍科奇欣（Yuri Shchekochikhin）在20世紀90年代末曾擔任俄羅斯反對派議員，打擊腐敗和有組織犯罪。2003年7月遇害時，他的皮膚從身體上剝落，器官一個接一個地壞死。俄羅斯當局拒絕對他的屍體進行解剖，他的醫療記錄也不翼而飛。後來他的皮膚樣本送到倫敦進行分析，專家發現其中有鉈的痕跡。鉈是一種劇毒重金屬，曾被蘇聯特工部門克格勃使用。

2003年4月批評聯邦安全局，尤申科夫在家門外被槍殺

尤申科夫（Sergei Yushenkov）是自由俄羅斯黨聯合主席和國家杜馬議員。在莫斯科的家門外，他胸部中了致命的幾槍。這起謀殺案一直未能偵破。尤申科夫是國家杜馬情報委員會成員，也是車臣戰爭和克格勃後繼組織俄羅斯聯邦安全局最嚴厲的批評者之一。

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