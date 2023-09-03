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地雷遍地、水壩潰堤… 烏克蘭淪不毛之地

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭頓內次克州前線附近一處遭砲襲損毀的建築。歐新社
烏克蘭頓內次克州前線附近一處遭砲襲損毀的建築。歐新社

一場俄烏戰爭，使烏克蘭境內徒增多少無窮禍害。除了即將到來、具化學毒性及放射性的貧鈾穿甲彈，烏克蘭還遍布數不清的地雷和集束炸彈未爆彈。另外，六月烏南的新卡科夫卡水壩遭炸毀潰堤，也釀成當地生態浩劫。已演變為持久戰的俄烏戰爭，正使烏克蘭淪為一片不適宜生物生存的土地。

英國衛報此前報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫形容，該國是當今地球上地雷最密集的國家，烏軍士兵在俄烏戰場的部分前線地區，每平方公尺可挖掘五枚地雷。布雷區廣達數百公里。

掃雷非政府組織「光環信託」烏克蘭項目經理史密斯直言，就算有一萬名掃雷人員，也將費時十年才能清除烏克蘭境內的地雷。

此外，六月俄占區內的新卡科夫卡水壩遇襲後，導致第聶伯河流域氾濫成災。烏克蘭總統澤倫斯基及其顧問薩里夫納當時指稱，該大壩爆炸有可能使多達四五○公噸的機油流入該河。

烏克蘭外長庫列巴警告，洪水恐對該地區生態系統造成長期又不可逆的傷害，不只是烏克蘭境內，「我們正目睹區域性的生態滅絕」，新卡夫卡動物園內的動物已遭洪水滅頂。烏克蘭軍情部門研判，生態災難恐波及整個黑海地區。

美國七月更宣布，同意提供烏方備受爭議的集束炸彈，人權組織和團體對此交相批評，並譴責使用者可謂犯下戰爭罪。英國、法國及德國等一百多國皆已簽署集束彈藥公約，禁用或儲存這種惡名昭彰、對平民無差別攻擊的武器。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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