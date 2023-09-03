聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見爭議武器 美援烏克蘭貧鈾彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
傳美國總統拜登政府將首次向烏克蘭運送可穿透裝甲車的貧鈾彈。美聯社
傳美國總統拜登政府將首次向烏克蘭運送可穿透裝甲車的貧鈾彈。美聯社

路透一日引述看到的一份文件報導，美國總統拜登政府在即將提供的烏克蘭軍援中，將首次對烏克蘭運送能夠穿透裝甲車的貧鈾穿甲彈，兩位美國官員近日已分別證實此事。但白宮尚未置評。據稱貧鈾的放射性顆粒可長久滯留，其粉塵有致病致癌之虞，而且將提高戰後清理的難度。

這批彈藥是美國即將新公布的烏克蘭軍援計畫一環。知情人士透露，它們可從美國艾布蘭主力戰車發射，摧毀俄軍戰車，預計未來幾周內將運交烏克蘭。

其中一位美國官員說，美方最新軍援計畫價值介於二點四億美元至三點七五億美元（約台幣七十七億元到一二○億元），取決於具體涵蓋的項目，目前尚未敲定。

英國今年雖已援烏貧鈾彈，但這次將是美方首度提供這種武器，預料將引發爭議。貧鈾是將濃縮天然鈾做為核燃料的副產品，特性是密度極高，能更輕易穿透戰車及裝甲車的裝甲金屬板，並於灼熱的灰塵和金屬中自燃。據稱貧鈾雖具放射性，但其濃度比天然鈾低很多。

貧鈾彈安全性備受爭辯，反對使用的「國際禁止鈾武器聯盟」等機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重健康風險，包括癌症與新生兒先天缺陷。國際原子能總署則指稱，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩所做的研究結果顯示，貧鈾殘留物不會對人口造成輻射危害。

不過，華爾街日報六月就曾指出，美國有意提供烏克蘭貧鈾彈。隨著烏軍反攻不如預期，近期對烏軍援包括彈藥、防空飛彈和地面車輛等。路透無法確認這波軍援除了貧鈾彈，還包括哪些項目。這波援烏計畫為拜登動用總統撥款權而來。自去年二月俄烏開戰，美國對烏安全援助已逾四三○億美元（約台幣一點四兆元）。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

一面倒！共和黨近六成選民把川普列為首選 排名第二的德桑提斯狂輸46%

產經：密西根州國民兵主辦 國軍8月在美國本土參加軍演

環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

政府首度規範護理人員配置標準 全美75%安養院需增加人手

相關新聞

地雷遍地、水壩潰堤… 烏克蘭淪不毛之地

一場俄烏戰爭，使烏克蘭境內徒增多少無窮禍害。除了即將到來、具化學毒性及放射性的貧鈾穿甲彈，烏克蘭還遍布數不清的地雷和集束...

烏軍反攻有進展！突破俄軍第1道防禦工事 白宮：匿名官員批評沒幫助

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）1日表示，烏克蘭軍隊在過去72小時內的南方攻勢取得了「明顯進展」...

又見爭議武器 美援烏克蘭貧鈾彈

路透一日引述看到的一份文件報導，美國總統拜登政府在即將提供的烏克蘭軍援中，將首次對烏克蘭運送能夠穿透裝甲車的貧鈾穿甲彈，...

烏克蘭不斷推進突破俄軍首道防線 但面臨更堅固防禦工事

烏克蘭軍方今天表示，他們的部隊已在戰場上數個地點突破俄羅斯軍隊第一道防線，但隨後將面臨更堅固的俄軍防禦陣地

西方唱衰反攻雜音浮現 烏克蘭惱火

烏克蘭6月初展開大反攻以來進展不如預期，近日西方內部陸續浮現反攻是否已陷困境的聲音惹惱基輔。基輔方面表示他們需要的是更多...

曾在波斯灣戰爭使用！傳美將首度援烏「貧鈾彈」 具低度放射性

根據路透看到的一份文件，美國總統拜登政府將首次向烏克蘭運送可穿透裝甲車的貧鈾彈（Depleted uranium），兩名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦