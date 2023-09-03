又見爭議武器 美援烏克蘭貧鈾彈

路透一日引述看到的一份文件報導，美國總統拜登政府在即將提供的烏克蘭軍援中，將首次對烏克蘭運送能夠穿透裝甲車的貧鈾穿甲彈，兩位美國官員近日已分別證實此事。但白宮尚未置評。據稱貧鈾的放射性顆粒可長久滯留，其粉塵有致病致癌之虞，而且將提高戰後清理的難度。

這批彈藥是美國即將新公布的烏克蘭軍援計畫一環。知情人士透露，它們可從美國艾布蘭主力戰車發射，摧毀俄軍戰車，預計未來幾周內將運交烏克蘭。

其中一位美國官員說，美方最新軍援計畫價值介於二點四億美元至三點七五億美元（約台幣七十七億元到一二○億元），取決於具體涵蓋的項目，目前尚未敲定。

英國今年雖已援烏貧鈾彈，但這次將是美方首度提供這種武器，預料將引發爭議。貧鈾是將濃縮天然鈾做為核燃料的副產品，特性是密度極高，能更輕易穿透戰車及裝甲車的裝甲金屬板，並於灼熱的灰塵和金屬中自燃。據稱貧鈾雖具放射性，但其濃度比天然鈾低很多。

貧鈾彈安全性備受爭辯，反對使用的「國際禁止鈾武器聯盟」等機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重健康風險，包括癌症與新生兒先天缺陷。國際原子能總署則指稱，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩所做的研究結果顯示，貧鈾殘留物不會對人口造成輻射危害。

不過，華爾街日報六月就曾指出，美國有意提供烏克蘭貧鈾彈。隨著烏軍反攻不如預期，近期對烏軍援包括彈藥、防空飛彈和地面車輛等。路透無法確認這波軍援除了貧鈾彈，還包括哪些項目。這波援烏計畫為拜登動用總統撥款權而來。自去年二月俄烏開戰，美國對烏安全援助已逾四三○億美元（約台幣一點四兆元）。