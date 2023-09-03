2019年他「死而復生」過！普里格津葬禮落幕 陰謀論四起

俄羅斯官方證實前普亭親信，傭兵集團瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的死訊後，8月29日一場為普里格津舉辦的葬禮，也在他的家鄉聖彼得堡低調落幕。儘管如此，環繞在普里格津身邊的疑雲仍未驅散，特別是普里格津的「死而復生」，在2019年就曾發生過一次，因此仍止不住外界持續不斷的猜想。專家分析，就算普亭真的背後操盤，操作絕對比外界想得深。

回顧整起墜機事件，一開始傳出俄羅斯用兩顆飛彈將載有普里格津的私人飛機擊落；隨後風向再轉為，炸彈裝在飛機上？整起事件充斥著各類陰謀論，且多暗示與普亭大有關係，但至今為止，除了俄羅斯官方自己說法外，沒有任何關鍵的證據證明，普里格津真的坐在該架飛機上，以及飛機真正的失事原因。

專精俄羅斯研究的政大國際事務學院院長連弘宜指出，外界會有這些猜測的主因有兩個，一是普里格津過去就有「死而復生」的經歷。2019年，俄羅斯官媒曾宣布過普里格津的死訊，當時他的知名度不高，因此也沒什麼人特別在意這件事情。結果2022年，俄烏戰爭開打後的半年左右，這位曾被宣告死亡的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）前親信，不但活躍於戰場，更公開露面批評俄羅斯官方提供的資源不足，導致瓦格納在前線傷亡慘重，一舉成為知名人物。

兵變至墜機期間，普亭懷柔對待普里格津

另一個讓陰謀論層出不窮的原因，是俄羅斯官方除了宣布普里格津死於該場墜機事件外，其他證據一個都沒拿出來；而普亭是否在該起事件背後扮演「主導者」的角色，由於證據缺乏，所有人也無從得知。

單從動機來看，普里格津於6月底兵變，被普亭公開點名犯下「叛國罪」，以及普亭縱橫俄羅斯政壇20餘年留下的「歷史紀錄」來看，普亭確實有很大的動機除掉普里格津。但若從理性角度出發，如果除掉普里格津對普亭個人、俄羅斯無利可圖，甚至會引發不良影響，就算有巨大的怨恨，普亭也不見得要「做到」普里格津。

從普里格津兵變，再到墜機身亡的兩個月之間，可看出普亭對曾犯下「叛國罪」的普里格津，手法相對懷柔。連弘宜觀察，在兵變後的一個月，普里格津可以在俄國境內外四處遊走，甚至在俄國舉辦的「俄非峰會」中，普里格津還可以公開與多位非洲領導人見面，表現出相當的行動自由外，也代表瓦格納集團在非洲的業務拓展，獲得官方的默許。由於這兩個月的經歷，外界很難判斷普亭對普里格津的真正想法為何。

「假設真的是他（普亭）做的，他要想辦法讓外界得不到任何證據，還要防止瓦格納叛變……，」連弘宜猜測，假如墜機事件真的是普亭所為，他對普里格津在兵變後的「網開一面」，目的可能是要調查瓦格納集團中，有誰是可能反抗自己的潛在領導人，並藉此安撫軍心，以放下戒心。事件發生後，雖然沒有任何證據指出，這場事件為普亭所主導，但這也造成一定的震攝效果，「你們抓不到是我（普亭）做的，但你們都知道是我做的，所以這些懷有二心的人就要小心了。」

新傭兵勢力崛起，沙皇之狼專精空戰

至於這起事件，對俄羅斯政局及俄烏戰爭有何影響？連弘宜認為，目前看來，普亭對俄國內部的執政基礎尚未動搖，只要瓦格納沒叛變，且被收編到俄國正規部隊，那普亭就是最大的獲益者。但就算瓦格納正式消亡，俄羅斯還是需要其他的傭兵集團，幫忙進行一些正規軍「不好做」的事情，未來傭兵集團這個概念，仍然會在普亭統治下的俄羅斯，占有一席之地。

早在半年左右，俄國境內已經出現另一隻新的傭兵勢力「沙皇之狼」，這是另一股官方支持的傭兵集團，完全可以填補瓦格納消失後，留下的權力真空。「沙皇之狼」的領導人，也是普亭的心腹，名為羅戈津（Dmitry Rogozin），是前俄羅斯航天國家集團總裁，具航天、航太的背景，因此相較地面作戰出身的瓦格納，空中作戰的能力是沙皇之狼相對擅長的領域。

「現在俄烏戰爭，很多看起來已進入無人機等空中作戰的領域，」連弘宜猜測，未來瓦格納若被俄羅斯順利收編，改由「沙皇之狼」投入俄烏戰爭，可能會讓戰場環境，出現新的風貌。

（本文出自2023.08.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）