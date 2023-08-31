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俄遭烏空襲 反擊基輔致2死

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
烏克蘭首都基輔遭到俄軍幾個月來最大規模的無人機和飛彈空襲，兩人死亡。（路透）
烏克蘭首都基輔遭到俄軍幾個月來最大規模的無人機和飛彈空襲，兩人死亡。（路透）

紐約時報報導，俄羅斯官員卅日說，烏克蘭無人機對俄國六個州發動空襲，是俄烏戰爭以來俄國境內遭受的最大規模空襲，西北部北斯哥夫市（Pskov）一座軍用機場爆炸起火，四架伊留申運輸機受損。烏克蘭首都基輔則遭到幾個月來最大規模的無人機和飛彈空襲，兩人死亡。

北斯哥夫州州長維德尼科夫在社群媒體發布影片顯示，當地一座軍用機場遭無人機襲擊，發生爆炸和火災，稱國防部在北斯哥夫機場對無人機攻擊進行反擊。維德尼科夫指出，根據初步消息，無人員死亡。正在評估損害規模。

俄羅斯緊急服務部門向塔斯社說，四架伊留申ＩＬ—７６運輸機在地面受損。北斯哥夫距離烏克蘭邊境約八百公里，周邊地區與歐盟成員國拉脫維亞和愛沙尼亞接壤。

俄國外交部表示，不會縱容領土連夜遭到無人機攻擊，指稱烏國就是黑手，且有鑑攻擊深入境內，研判有西方國家情報支援。

除了北斯哥夫軍用機場外，塔斯社報導，俄軍在莫斯科南部卡路加地區擊落烏克蘭無人機，莫斯科伏努科夫機場附近空域一度關閉。

根據俄國媒體Readovka報導，約十五架烏克蘭無人機襲擊北斯哥夫機場並被擊落，其中包括使用小型武器射擊。俄國網媒Ｍash的Telegram頻道指出，一架無人機可能擊中一個燃料庫並將其引爆，導致城市上空竄起濃濃黑煙。

而烏克蘭隨即遭俄軍襲擊。ＢＢＣ報導，基輔在卅日凌晨五時發生爆炸，烏軍表示遭廿八枚飛彈和十六架無人機襲擊，除了一架無人機其他都被攔截，為基輔春季以來面臨的最猛烈襲擊，至少兩人身亡。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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