莫斯科上空的無人機：「這只是序幕」

（德國之聲中文網）對莫斯科的首次無人機襲擊可謂觸目驚心：兩架小型飛行器如入無人之境般克飛臨裡姆林宮，擊中巨大的穹頂。這一發生在今年5月3日深夜的行動首先是對俄羅斯首都一個極具象征意義的直指心髒的打擊，極有可能是烏克蘭實施的。

自此，針對莫斯科的無人機襲擊越來越頻繁。僅僅是高樓和商家聚集的莫斯科城（Moskau City），迄今已4次遭無人機攻擊，這裡也是兩個俄羅斯部委的所在地。過去一周，幾乎每天都有烏克蘭無人機飛抵莫斯科。俄羅斯國防部8月28日稱，當天有一架不明飛行器在莫斯科近郊被擊落。

信號：戰爭離你很近

專家指出，烏克蘭希望通過無人機攻擊達到一系列目的。其中之一是“傳遞一種具有媒體效應的信號，既是向全世界，也是向自己的國民——烏克蘭不是坐以待斃，而是在對俄羅斯的侵略做出反應。”以色列軍事專家謝爾蓋·米格達爾（Sergey Migdal）對德國之聲解釋說。

巴黎歐洲對外關系委員會（ECFR）的專家弗蘭科（Ulrike Franke）則指出，烏克蘭傳遞的信號是，戰爭並不遙遠，而是隨時可能來到俄羅斯土地上。

米格達爾還補充說，烏克蘭希望以此增加對俄羅斯領導層的壓力，將更多的防空系統從前線調往莫斯科。另一個目的是，試圖挑起俄方的過激反應，比如“一怒之下擊沉一艘土耳其運貨船，造成俄羅斯與埃爾多安之間的矛盾，而這本是莫斯科想要避免的”。

癱瘓莫斯科航空交通？

無人機襲擊迫使莫斯科有關部門頻繁封閉該地區的空域。本周一（8月28日）莫斯科多處機場的航運一度被迫中斷。以色列軍事專家列文（Igal Levin）對德國之聲說，對莫斯科的空襲目的不是殺傷居民，“這既無必要也沒有意義，真正的目的是封鎖領空和物流通道，癱瘓機場和運輸。”土庫曼斯坦航空公司已經率先停飛了前往莫斯科的航線。

不過弗蘭克指出，俄羅斯物流和空運遭受的損失目前還難以評估，因為全球各地的機場都會偶爾因無人機闖入而暫時停擺。米格達爾則認為，一旦無人機攻擊對莫斯科民用機場的飛機或跑道、候機樓等設施造成物質損失，問題就會比較嚴重。“我預測這會導致所有外國航空公司不再飛往莫斯科，直至戰事結束。”

莫斯科的防空漏洞

至於烏克蘭的無人機襲擊取得了何種程度的成功，以及莫斯科的防空運作如何，由於缺乏數據，專家們莫衷一是。弗蘭克認為，這就像“貓捉老鼠”的游戲。

然而，僅僅是烏克蘭無人機出現在莫斯科這一事實，對俄羅斯而言就是一大問題。以色列軍事專家夏普（David Scharp）對德國之聲說：“理想的情況是，在烏克蘭邊界或至少在空曠地帶就抑制住這樣的襲擊，而不是等到它飛到了城市上空。”

身在布拉格的烏克蘭軍事專家薩姆斯（Michail Samus）指出，盡管在蘇聯時期莫斯科就應該成為全國防護最嚴密的地方，但這座城市的防空依然有漏洞。他說，俄羅斯的防空系統針對的主要是“傳統目標”，例如彈道導彈，而不是像UJ-22或“海狸”（Bober）無人機這樣的小型飛行器。“這樣的小型飛行器大多不是金屬，而是復合材料制成，飛行軌跡復雜多變，對任何防空系統都是一種挑戰。”

專家們還指出，在距離莫斯科更遠一些的地帶，防空系統也存在漏洞。薩姆斯說：“為了擊落一個目標，必須先對其定位，最好由相互聯網的不同雷達站監測到。不過我們可以推測，俄羅斯並不具備這樣一個網絡，防空系統雖然能監測到單個的飛行物，但不能覆蓋整個區域。”因此烏克蘭方面會先放出一架無人機來探測有哪些雷達站，在發現漏洞後，再派出下一批無人機深入俄羅斯腹地，那裡的防空系統不如邊境地帶密集。

米格達爾說，一旦無人機飛到了莫斯科，就只能使用“最後的手段”了，比如俄制的“鎧甲”(Panzir)短程防空導彈。在無人機擊中目標前，防空系統只有15到30秒時間來將其擊落。

“現在看到的只是序幕”

米格達爾還指出，無人機行動是“弱小一方的策略”，因為烏克蘭缺乏俄羅斯那樣的遠程導彈。無人機只能攜帶幾公斤的炸藥。在此意義上，此類襲擊的意義相當有限，既不能摧毀俄羅斯的機場，也無法打擊其空軍力量。因而在實際層面，無人機在前線的的價值更大。

盡管如此，專家們估計，針對莫斯科的無人機襲擊還會增加。“我們現在看到的還只是序幕”，夏普說，“如果同時有25架無人機出現在空中，那才是第一幕。”

米格達爾想的更遠一些。“如果不是3架，而是30架或300架無人機從不同方向飛來，會發生什麼？”他認為烏克蘭可能通過這樣的群集攻勢讓莫斯科的機場長期癱瘓，這對俄羅斯來說會是一大失敗。這會迫使克裡姆林宮考慮接下來往什麼方向走——“是走向妥協和談判，還是不顧後果，沖動之下突然做出不當的反應。”

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