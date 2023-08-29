首領「意外」身亡 瓦格納傭兵分崩離析？

過去在俄烏戰爭中戰功彪炳的瓦格納傭兵，將因領導人普里格津死亡而消失？近日傳出俄羅斯政府高層對瓦格納未來的處理方式有爭議，該傭兵集團雖協助許多國家強化防衛，甚至在俄烏戰爭中取得不小的戰功，但隨著普里格津死亡，加上他過去曾有政變意圖，瓦格納似乎已失去俄羅斯總統普丁的信任。

普里格津使其壯大

根據《半島電視台》28日報導，俄羅斯政府發言人佩斯柯夫面對媒體詢問瓦格納傭兵集團未來的狀況時，僅表示無法透露任何細節，且居然說「法律上，俄羅斯並不存在這類組織」，但根據《半島》推測，瓦格納未來將被軍方、其他傭兵公司，甚至是白俄羅斯總統盧卡申科瓜分掉。

《PBS》提到，瓦格納公司成立於2014年，主要由軍事與情報人員組成，成員有打過車臣內戰，還有些是從蘇聯時期就發展的幫派成員，成立後該集團在白俄羅斯、委內瑞拉、敘利亞、利比亞、馬利、蘇丹、莫三比克等國家都有出現活動蹤跡，許多政府透過雇用瓦格納，因應境內武裝團體，甚至是鎮壓一般平民。

而瓦格納可以短時間如此活躍，要歸功於狡猾、奸詐，同時具有領袖魅力的領導人普里格津的操作，加上他與普丁過去交情匪淺，美國研究普里格津的作家萊克納直言，瓦格納不只是單純傭兵集團，連前烏克蘭軍對副指揮官羅曼納科也同意，普里格津讓瓦格納比一般雇傭兵集團能力更強。

瓦格納不復存在

但普里格津在莫斯科南部200公里處意外墜機身亡後，瓦格納就面臨組織存續問題，雖然普丁有出席墜機事故的哀悼會，並否認俄羅斯政府是意外背後的兇手，但普里格津6月時曾試圖發動政變，最後在盧卡申科的調停下收手，外界懷疑普丁早已動了殺心，即使瓦格納過去在俄烏戰爭取得很多豐碩戰果。

俄羅斯軍隊向來以效率低、決策品質低落聞名，這也是普丁仍深陷俄烏戰爭泥淖其中一個原因。俄羅斯法律雖明文規定私人軍隊非法，但政府或寡頭私下也透過不同方式開設雇傭兵公司。旅居烏克蘭的白俄羅斯裔分析家塔士克維奇認為，瓦格納部分傭兵可能會獨立成立小公司接收任務，還有部分會被俄羅斯其他傭兵公司接收，但它再也不會維持過去的規模了。

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