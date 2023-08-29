戰時改選難 烏國盼歐美解囊

美國參議員上周呼籲烏克蘭總統澤倫斯基宣布於明年舉行大選，他對此回應，若夥伴分攤所需經費並獲烏克蘭國會批准，而且選民能進行投票，那麼戰時舉行大選就有可能。

路透報導，根據每九十天延長一次的戒嚴令，烏克蘭目前無法舉行大選。表定的國會和總統選舉期程分別為今年十月和明年三月。目前的戒嚴令將於十一月十五日到期，會自動延長，若要在戒嚴期間投票，國會就必須修法。

美國共和黨參議員葛蘭姆等人廿三日訪基輔，大力讚揚烏克蘭與俄國奮戰，但也表達烏克蘭必須在戰時舉行大選。

澤倫斯基接受電視訪問時指出，他和葛蘭姆討論此一議題，包括提供資金以及必須修法，「他對我的回答很滿意，只要我們國會議員願意這樣做」。

澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉，經費約烏克蘭幣五十億（約台幣四十一億元），「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持。我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定」。

澤倫斯基表示，他告訴葛蘭姆，選舉觀察員得前往戰壕作業，「我告訴他，我們應該派觀察員到前線，才能對我們自己、對舉世宣布選舉合法」。

聯合國統計，目前在國外的烏克蘭難民約六百廿萬人，多數在歐盟，還有數百萬人在國內流離失所。澤倫斯基表示，烏克蘭若要辦選舉需要外界協助，對數以百萬計海外烏蘭人提供額外投票管道，尤其在歐盟境內進行投票。他說，前線軍人也要有機會投票。

澤倫斯基說：「有解決的辦法，我準備好了。」

澤倫斯基在二○一九年四月當選總統，當時他曾表明只會當一任，不過後來改口，表示將視民意來決定是否尋求連任。