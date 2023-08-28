「不會用買武器的錢選舉」…澤倫斯基：若西方提供支援 選舉可按期舉行

澤倫斯基在周日接受烏克蘭媒體採訪時表示，以談判方式解決克里米亞問題是一種選項。「如果我們到達了克里米亞的行政邊界，我想可以通過政治方式迫使俄羅斯完成半島的非軍事化」。周一多家烏克蘭媒體報導了這一採訪的內容。

迄今為止，基輔一再表示了以軍事手段奪回克里米亞半島控制權的決心。目前烏軍試圖在南部的反攻中推進，以抵達與克里米亞接壤的黑海沿岸，這樣就有可能重新控制該半島。

周一，烏克蘭國防部證實，烏軍完全奪回了南部前線的村莊羅伯蒂尼（Robotyne）。羅伯蒂尼位於扎波羅熱地區，在具有戰略意義的馬拉托克馬克東南。烏克蘭軍隊反攻的目標可能是繼續向亞速海推進，以切斷俄羅斯通向克里米亞的陸橋。

澤倫斯基表示，對克里米亞來說，政治解決可以減少犧牲和破壞，因此是更好的方案。他同時強調，不希望將戰爭轉移到俄羅斯土地上，烏克蘭的目標是解放自己的領土。

「不會用買武器的錢辦選舉」

澤倫斯基還表示，儘管戰爭仍在繼續，烏克蘭可以按原計劃在明年舉行大選，如果西方盟國能分擔財政負擔的話。其他必要的先決條件是議會批准和具備全民投票的可能性。

「我不想借債來辦選舉，也不會把購買武器的錢拿來用於選舉」。澤倫斯基說，「如果你能給我財政支援，如果議會議員們認為我們需要這樣做，那我們就及時進行政府換屆。重要的是，讓我們一同承擔風險」。

目前烏克蘭實施的戰時狀態法不允許舉行選舉。戰爭法每90天延長一次，下一次將在11月15日。

澤倫斯基說，在和平時期舉行選舉耗資約合1.35億美元，而在戰爭情況下需要多少，還不是很確定。「我們明年需要在烏克蘭進行選舉。我希望看到這個國家即便在受到攻擊的情況下仍能舉行自由公正的選舉」。

他還指出，在抗擊俄羅斯侵略的公民也應該能夠參加選舉。「他們今天在保衛民主，因為戰事而不給予他們參選的機會是不公平的。這是我此前反對選舉的唯一原因」。

英情報機構：俄羅斯取消軍演

英國國防部在周一的情報簡報中稱，俄羅斯很可能取消了一次年度聯合戰略軍事演習，原因是沒有足夠的部隊和武器裝備。這次名為ZAPAD-23的軍演本應在今年9月舉行。

俄羅斯從2010年開始在國內不同地點輪流舉行這一聯合軍演，近年來重點集中在俄羅斯西部，以因應所謂的來自北約的威脅。兩年前舉行的ZAPAD-2021軍演是自蘇聯時代以來俄羅斯規模最大的軍事演習。

英國方面的情報顯示，俄羅斯領導人也可能擔心被批評在戰時舉行「華而不實」的演習。英國國防部簡報稱「俄羅斯軍隊在烏克蘭戰爭中的不力表現凸顯了（聯合戰略演習）練兵意義有限，更多是擺排場」。

（德新社、路透社）

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