基因比對 俄證實普里格津身亡

俄國調查委員會廿七日表示，據罹難者遺體基因分析，證實俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津在廿三日俄羅斯特維爾地區飛機失事中喪生。

這次事故機上十人全部喪生。該委員會聲稱，已完成分子遺傳學檢驗，依照分析結果，這起事故所有十名死者的身分均已確認，符合乘客名單。此一程序也是事故調查的一環。

俄國航空機構日前已公布這架出事私人飛機上的十人名單，包括七名乘客和三名機組員，其中普里格津及其左右手、協助創建瓦格納的烏特金均在列，後者也是瓦格納的指揮官。

有關克里姆林宮可能涉及這起空難的揣測甚囂塵上，因為兩個月前普里格津曾發動兵變未遂。俄國總統普亭當時形容，如此反叛行動是「背後捅刀」，但他後來在克里姆林宮接見普里格津。

克宮否認和這起空難有關，普亭廿四日已對罹難者的家屬致哀。

ＣＢＳ報導，美國官員說，這起空難最可能的原因是機上發生爆炸。

白俄羅斯總統魯卡申柯日前表示，他曾聽說刺殺普里格津的相關消息。魯卡申柯表示，他之前前往阿聯訪問時，曾從內線得知刺殺普里格津的消息，他立即將消息告知俄國駐阿聯大使，讓他轉告俄國總統普亭與俄國情報單位。事後，魯卡申柯問普里格津是否有聽說相關消息，普里格津證實，普亭曾警告他，一場刺殺行動正在醞釀中。