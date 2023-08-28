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空軍演練對撞 烏克蘭王牌飛官殞命

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
烏克蘭當地時間廿五日，空軍演練時發生空中相撞事故，導致三名飛官喪生，包括知名戰鬥機飛行員皮爾希契柯夫。圖／取自X
烏克蘭當地時間廿五日，空軍演練時發生空中相撞事故，導致三名飛官喪生，包括知名戰鬥機飛行員皮爾希契柯夫。圖／取自X

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，烏克蘭軍方廿六日證實，烏國空軍廿五日舉行演練時發生飛機相撞事故，導致三名飛官喪生，死者包括代號「果汁」的烏軍王牌飛行員皮爾希契柯夫（Andrii Pilshchykov）。

事發地點位在烏北的日托米爾州，捲入事故的是二架Ｌ—39教練機，烏國檢方已宣布展開刑事調查，釐清是否未正確遵守飛行規則。喪生的三名飛官皆曾參與抵禦俄軍的空中作戰，包括在烏東和札波羅熱州的戰術任務。

烏軍表示，三名飛官之死是「令人痛苦且無可挽回」的損失，更盛讚皮爾希契柯夫是「知識淵博、才華洋溢」的飛行員。烏國總統澤倫斯基廿六日晚間表達哀悼，「我們將永遠銘記所有英勇捍衛烏克蘭自由領空的戰士」。

俄羅斯入侵烏國初期，皮爾希契柯夫多次駕駛米格29在基輔上空與俄國軍機纏鬥，聲名大噪，也多次參與攔截來襲飛彈和無人機任務。他英語流利，去年夏季曾到華盛頓遊說美國提供Ｆ—16戰機，在此事發揮重要影響力。他不喝酒，因此被美國飛行員取了綽號「果汁」。

法新社報導，皮爾希契柯夫隸屬的第四十戰術航空旅廿七日表示，他常在西方媒體面前發言，談論烏國欲獲取Ｆ—16的議題。

路透去年十二月曾訪問英文流利的皮爾希契柯夫，他年僅廿九歲。烏國空軍發言人伊納特說，皮爾希契柯夫渴望駕駛Ｆ—16，如今烏國雖獲承諾將取得這種戰機，他卻已離世。

拜登政府已批准荷蘭和丹麥向烏國提供超過六十架Ｆ—16。ＢＢＣ指出，美軍廿四日證實，美國下月將在德州訓練烏克蘭飛行員操作Ｆ—16，其他西方盟國預備本月開始訓練烏國人員。Ｆ—16飛航訓練預計需約五個月。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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