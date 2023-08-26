普亭欽點「灰髮」 瓦格納悄悄換帥

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）此前引述俄媒報導，瓦格納集團六月短命兵變失敗後五天，俄羅斯總統普亭曾召集其首腦普里格津等資深戰士開會，會中提議由呼號「灰髮」的瓦格納創始高層、俄軍退役上校特羅舍夫（Andrey Troshev）接手指揮組織。特羅舍夫據指曾涉及瓦格納在敘利亞的作戰，歐盟、英國等方制裁皆有其紀錄，過去亦參與過車臣和阿富汗的戰事。

兵變後，普亭接受俄國工商日報訪問時表示，他向數十名與會的瓦格納成員提供數個未來行動的選項，其中包括繼續其在直屬指揮官、即「灰髮」麾下作戰，如此一來他們就可以全部集結在單一地點繼續服務，如同過去「由一向是他們真正指揮官」的特羅舍夫領導。

普亭並說，多名瓦格納成員聽到此提議後，都肯定地點頭示意。ＣＮＮ認為，這顯示普亭似乎已離間普里格津和資深成員間的關係。

歐盟與法國公布的制裁資訊顯示，特羅舍夫擔任瓦格納私人軍事公司（PMC Wagner）執行董事，制裁事項和敘國內戰局勢有關，指稱他在瓦格納於敘國的行動中擔任參謀長。歐盟的制裁始於二○二一年底，資料指出「灰髮」現年七十歲，出身前蘇聯列寧格勒（現聖彼得堡），直接涉入瓦格納於敘國的作戰，在敘東代爾祖爾地區涉入尤深，對敘國總統阿塞德的戰事鼎力相助。