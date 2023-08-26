克宮駁斥涉案指控 普亭悼普里格津：悲劇一場

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津廿三日墜機身亡，陰謀論指稱就是幕後黑手的俄國總統普亭廿四日首度對此公開置評。他除了致哀，還稱讚普里格津是個有才華的商人，儘管一生命運坎坷，也曾犯下嚴重錯誤，但仍取得一定成就。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿五日亦駁斥外界對克宮涉嫌這起事故的指控，直指「全是謊言」。

普亭廿四日在電視轉播的會議中，向機上十名罹難者的家屬致哀，還說這是場「悲劇」。他提到，官方正進行完整調查，並做出結論，這無庸置疑。

佩斯科夫則在答覆英國廣播公司（ＢＢＣ）記者弗農提問時說，在西方世界，（陰謀論的）臆測當然來自某些角度，但全都是謊言，「我們應該由事實引導」，俄國官方目前所知不多，需在調查過程中釐清。他還說，由於普亭的行程滿檔，因此無法答覆他是否將親臨普里格津的葬禮。針對莫斯科是否證實普里格津就在機上的問題，佩斯科夫亦不願正面回應，只重申將公布調查結果。

另外，五角大廈發言人賴德廿四日表明，普里格津很可能已在該事故中喪命，墜機原因有待釐清，尚無跡象顯示飛機是遭地對空飛彈擊落。賴德提到，他不會詳述美方如何蒐集資訊，基於多項因素評估，普里格津可能已喪生。這是美國政府首度證實其死訊。

美聯社廿四日則引述美國等西方官員初步情報評估，飛機內部發生爆炸是墜機原因。