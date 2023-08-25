以驚心動魄的方式被殺雞儆猴 普里格津的死將讓普亭更強大？

很多人都預料到會有這一天。對於伊莉娜·波羅甘（Irina Borogan）這樣的觀察者來說，讓她意外的是普里格津殞命的方式。「以這樣驚心動魄的形勢被幹掉，是件新鮮事」，這位俄羅斯調查記者對德國之聲說，儘管事情的細節可能永遠不會真相大白。

在沉默了將近一整天後，俄羅斯總統普亭周四（8月24日）晚在一段影片中證實了普里格津的死訊。他向遇難者家屬表示慰問，稱這是「一場悲劇」。普亭稱讚了瓦格納集團為俄羅斯做出的貢獻。他說，普里格津是一位「有才華的商人」，但生前「犯下了嚴重錯誤」。

只有很少人認為這是一起偶然墜機事件。奧地利音斯布魯克大學的政治學教授和俄羅斯問題專家曼格特（Gerhard Mangott）對德國之聲表示，俄羅斯總統普亭指使行凶的可能性很高，動機是要報復普里格津今年6月兵變給自己帶來的羞辱，「對領導層內的批評者發出警告」。

6月底，普里格津指揮瓦格納部隊武裝嘩變，同俄羅斯軍事領導層對抗。瓦格納軍隊在沒有遇到明顯抵抗的情況下佔領了頓河畔羅斯托夫的俄軍區指揮中心，並向莫斯科進發。在同正規武裝的衝突中還擊落了數架飛機和直升機。普亭痛斥普里格津是叛徒。但最後雙方沒有正面對決，普里格津接受了一個交易，同意流亡白俄羅斯以換取無罪之身，他的部隊在距離莫斯科200公里的地方停了下來，打道回府。

到不久前，普里格津和普亭之間的矛盾似乎已經擺平。從網上流傳出的影片看，普里格津行動自由，繼續與瓦格納執行著某種軍事任務，或許是在非洲。

不會影響烏克蘭戰場

嘩變事件震動了俄羅斯。在烏克蘭戰事正酣之際，普里格津對克里姆林宮進行了前所未有的軍事挑戰。在兵變前的幾個月裡，普里格津就一再公開與國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫唱對台戲，這兩人也被視為普亭的親信。普里格津指責軍方領導指揮作戰無能，甚至還間接攻擊普亭，質疑他發動這場戰爭的理由。

然而，普里格津曾是普亭忠實的幫手，他的雇傭軍團在莫斯科的授意下在境外執行艱苦和骯髒的任務——在中東、非洲和烏克蘭。他們幫助俄羅斯軍隊在烏克蘭攻城奪地。今年5月，瓦格納在攻佔烏克蘭東部城市巴赫穆特的過程中損失慘重。

現在，普里格津的追隨者士氣陷入低谷。倫敦國王學院的防務問題學者瑪麗娜·米隆（Marina Miron）認為，普亭並不擔心瓦格納會再次倒戈，他應該已經找到了「控制該組織」的解決辦法。有關專家指出，普里格津之死對烏克蘭戰爭也幾乎不會產生影響。因為瓦格納在今年春季的激戰中已經元氣大傷，現在又成了一支群龍無首的隊伍。過去3個月裡，俄羅斯軍隊在沒有瓦格納幫助的情況下繼續作戰，因此在普亭眼裡已大有改善。

「現在的問題是，瓦格納的非洲的使命接下來會怎樣？瓦格納的部隊那裡為俄羅斯政府完成了很多骯髒的任務，大大提高了俄羅斯在非洲國家的影響力。」曼戈特指出，這一發展還有待觀察。

另外尚不清楚的一點是，普亭鞏固權力的收效能維持多久。這位軍事專家指出，這將取決於烏克蘭戰場的進程。值得觀察的是，普亭是否會繼續支持國防部長紹伊古。一直要求讓紹伊古下台的不僅是普里格津，還有各類極端民族主義者和一些所謂的軍事博主。這些人對戰爭的支持對普亭很重要，因此他曾經親自會見過其中的一些人。

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