烏克蘭慶祝獨立日 登克里米亞插國旗

烏克蘭國防部情報總局廿四日指稱，烏軍已登陸克里米亞，並在該地插上烏克蘭國旗。克里米亞二○一四年被俄羅斯兼併。烏克蘭同日慶祝遭俄國去年入侵以來的第二個「獨立日」，總統澤倫斯基表示，烏克蘭人將記得那些「為了自由與獨立、為烏克蘭的自由未來而付出生命的人」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍已展開至今最複雜且具野心的行動，與海軍展開聯合軍事行動的特種部隊已登陸克里米亞西岸、靠近歐連尼夫卡及馬亞克據點處。

烏克蘭國防部情報總局指稱，烏軍達成所有任務目標、使敵方人員及設備受損，並稱烏克蘭國旗再次於烏屬克里米亞半島飄揚。

外媒稱，這將是基輔展開大反攻以來最大膽軍事行動。烏軍反攻進度遠不如預期，基輔近來改變策略，加強對克里米亞的無人機攻擊，企圖擾亂俄軍後勤補給。

據報導，克里米亞擁有廣泛的防空系統和導彈基地，包括數套先進系統。澤倫斯基廿三日矢言將終結俄國占領克里米亞。