瓦格納首腦身亡 俄軍內部緊張將加劇

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津廿三日疑似墜機身亡。自普里格津六月底發動短暫兵變落幕後，各界便懷疑普里格津恐「時日不多」。英國衛報廿三日報導，普里格津之死無疑將加劇俄軍內部緊張。

儘管失事原因尚待釐清，但普里格津與俄國軍事高層長期不睦已是眾所皆知，加上六月號召武裝起義、率領瓦格納戰士直逼莫斯科，直到首都兩百公里外才止步，莫斯科已有足夠動機報復普里格津。

俄國總統普亭在墜機事件中扮演什麼角色，外界議論紛紛，但認識普里格津的人恐不會感到意外，因為他「遲早得為涉足革命政治付出代價」。儘管多數俄軍嚴厲譴責六月兵變，但普里格津在軍中仍有一定聲望，尤其是他直言批判俄軍體系與戰爭頹勢的作風，為他贏得不少支持者。

俄軍士兵、軍事網紅古琴科（Egor Guzenko）在部落格寫道，若普里格津真的死了，他會馬上帶行囊走人，因俄國「不需要這場要命的戰爭」。前克里姆林宮顧問、政治評論員馬科夫（Sergei Markov）說：「我們應該殺敵，而非殺自己人。」馬科夫表示，如今俄國全部的敵人都在慶祝，因「普里格津之死是烏克蘭今年的最大成就」。

美聯社引述華府智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）指稱，剷除普里格津與其副手，可能是莫斯科殲滅瓦格納集團作為獨立組織的最後一步。