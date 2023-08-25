普里格津疑墜機亡 拜登不意外

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津廿三日搭乘的飛機墜毀，據俄羅斯聯邦航空運輸局，機上十人全數罹難。普里格津六月曾對俄國軍事領導階層發動短暫兵變，但不到廿四小時便迅速落幕，之後部分瓦格納戰士便移往白俄羅斯。針對墜機事件，美國總統拜登表示，不知道發生什麼事，但他「並不意外」。

普里格津墜機位置 製表／茅毅

紐約時報報導，一架飛機在格林威治標準時間廿三日十四點五十四分（台灣同日晚間十點五十四分）從莫斯科的機場起飛，前往聖彼得堡，但飛行不到一百六十公里後，飛機突然於特維爾附近下墜，飛機信號在起飛後十七分鐘消失。社群平台上一段影片顯示，飛機急速下墜時不斷翻滾，機鼻幾乎直直朝下，機身後還冒著濃煙。目擊者向俄媒表示，飛機墜落之前曾發出兩聲巨響，後落入田野中化為一團火焰。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）根據似是失事飛機殘骸的影像指稱，飛機引擎上的數字與普里格津座機的註冊編號相符。俄羅斯聯邦航空運輸局聲明指稱，失事飛機的乘客名單中有普里格津的名字，並表示已針對墜機事件展開調查。俄媒報導，十名罹難者遺體都已尋獲，包括七名乘客、三名機組人員。莫斯科未正式證實普里格津身亡。

普里格津六月曾率瓦格納集團對俄國國防高層發動兵變，一度占領一座城市、揮軍莫斯科，後在白俄總統魯卡申柯斡旋下達成協議、結束為期不到廿四小時的兵變。墜機意外發生前數小時，曾在俄烏戰爭中擔任俄軍指揮官、外號「末日將軍」的蘇洛維金才遭撤職航空太空軍司令。蘇洛維金被視為普里格津親信，自瓦格納兵變後就未再露面，外媒猜測蘇洛維金恐遭懷疑參與叛亂。

美國國務院及國家安全會議透過聲明指稱，若普里格津身亡的消息屬實，「也沒人會感到意外」。當拜登被問及墜機事件的幕後黑手是否可能為俄國總統普亭時說，俄國發生的事件當中，鮮少有普亭沒參與的。但他仍說，自已尚未獲得足夠資訊，不曉得答案。

瓦格納支持者在聖彼得堡瓦格納集團總部大樓外，致上鮮花與印有瓦格納骷髏符號的旗幟。與瓦格納集團相關的社群平台頻道「灰色地帶」發文表示，「瓦格納集團首腦、俄羅斯的英雄、真正熱愛祖國的普里格津，因俄羅斯叛徒的行動而身亡」。

瓦格納官方未正式證實普里格津身亡，但「烏克蘭真理報」引述烏克蘭國家抗敵中心和獨立白俄軍事觀察媒體報導，瓦格納戰士已組織車隊準備離開白俄營地、前往俄國，白俄安全機構則試圖阻止。

墜機意外發生時，普亭正在紀念二戰庫斯克會戰八十周年的活動上發表演說，沒提到墜機事件。截至台灣時間廿四日晚間，克里姆林宮仍對墜機事故保持沉默；烏克蘭總統澤倫斯基則澄清此事與基輔無關。