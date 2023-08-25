人物側寫／為普亭做盡髒事 普里格津一怒揮軍莫斯科

瓦格納集團首腦普里格津的命運與克里姆林宮糾纏數十年，他曾是值得信賴的俄國政府承包商、在烏克蘭作戰的傭兵組織負責人，並因在敘利亞和非洲為俄國從事卑鄙勾當而備受西方國家指責。

普里格津一九八一年因搶劫和襲擊罪名被判有罪，判處十二年有期徒刑。他出獄之後，一九九○年代在聖彼得堡經營餐館生意，當時普亭是聖彼得堡副市長。

普里格津利用這層關係發展外燴事業，並拿到俄羅斯政府豐厚合約，自此贏得「普亭大廚」稱號。他接著跨進其他領域，包括媒體和臭名昭彰的網軍「酸民工廠」，因此在美國被控干預二○一六年前總統川普對決前國務卿希拉蕊．柯林頓的大選而被起訴。

瓦格納最早在烏東行動，即俄國兼併克里米亞數周後。雖然證據確鑿，當時俄方卻否認派部隊和運送武器，瓦格納就擔任背後的白手套。

由於俄國在敘利亞內戰中支持總統阿塞德，瓦格納傭兵也參與這場內戰。在利比亞，這群傭兵則與軍閥哈夫塔部隊並肩作戰。非洲的中非共和國和馬利共和國也可見到瓦格納蹤跡。

直到去年九月，普里格津才承認創立、領導並資助瓦格納。該組織屢屢被西方和聯合國專家指控，在非洲各地侵犯人權。去年二月俄烏開戰後，鑑於俄國正規軍戰力不如外界預期，瓦格納就開始扮演愈來愈明顯及吃重的角色。

據美方估計，瓦格納共約五萬人在俄烏戰場，包括一萬名僱傭兵及四萬名俄國囚犯。

普里格津一月聲稱占領烏東頓內次克州的鹽礦城鎮蘇勒答爾全是瓦格納功勞，他指俄羅斯國防部企圖竊取瓦格納的戰功。他也一再抱怨俄羅斯軍方未供應瓦格納足夠彈藥拿下巴赫姆特鎮並揚言撤退。

他六月廿三日率麾下傭兵從俄烏邊境北上莫斯科，距離莫斯科兩百公里才停。普亭則痛批普里格津是叛徒，但不久又撤銷對他的兵變刑事指控。最終在白俄羅斯總統魯卡申柯斡旋下，部分瓦格納傭兵轉往白俄，該組織似乎轉聚焦在非洲的活動。

七月非洲的尼日發生軍事政變，部分西方及西非政府擔憂尼日恐淪為瓦格納下一個目標。當時普里格津曾在通訊軟體ＴＧ稱讚尼日政變，還聲稱已向尼日的新領袖「提供服務」。