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俄軍防線近3個月難突破 美官員：烏軍部署有誤

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐約時報廿二日報導，美國等西方國家官員坦言，烏克蘭近三個月的反攻仍難以突破俄軍穩固防線，很大主因是基輔在錯誤地點部署太多兵力，其中包括其握有的幾支勁旅。

反攻主要目標是藉由切斷俄軍與克里米亞間的陸橋，斷絕俄軍在烏南的補給線。美國官員說，烏軍高層有不同看法，而將部隊和火力大致平均部署在烏東及烏南地區。在烏東巴赫姆特和其他城市附近的烏軍數量，比部署在烏南城市梅利托波爾和伯德揚斯克附近的還多。但烏南這兩條戰線的戰略意義其實遠比烏東大。

美方建議烏方應該先集中兵力，挺進梅利托波爾，並突破俄軍的布雷區和其他防禦工事，即使烏方將因此折損更多兵力和裝備也有其必要。

美烏官員說，烏軍近幾天至少突破俄軍在烏南的一道防線。烏軍即將控制烏南札波羅熱地區羅博蒂（Robotyne）村，逼近俄軍下一道防線。

不過，仍有若干分析家認為，烏軍反攻進展恐太慢、也太晚。戰事大多發生易守難攻之地。俄軍在隱蔽陣地作戰，反觀烏軍通常必須冒險前進到距離這些陣地幾英尺處才能發現。烏軍辛苦清除一片雷區後，俄軍有時又會發射另一枚布雷火箭，在同一地點散布更多地雷。

在遭摧毀城市附近部署少量軍隊是合理做法，可藉此牽制俄軍並防止其將之當作攻擊基地。但烏軍卻部署試圖收復該地區的足夠兵力。美國官員評估，這將造成大量戰損又幾無戰略利益。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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