反攻太慢？烏軍：不應以里程衡量

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾廿二日接受路透訪問時，反駁任何對烏軍反攻進展太慢的說法。她指稱，烏方對一個在兵力及武器上占優勢的敵人俄羅斯發動攻擊，有效顛覆已知的軍事準則。她說，用幾公尺或幾公里衡量反攻進展並不正確，重要的是烏軍人數和武器雖較少，但「我們仍繼續前進」。

馬里亞爾聲稱，並未感到西方友邦施壓烏軍加速反攻，並質疑所謂的「正確」反攻速度。她強調，戰爭是漫長的消耗，尤其在烏東，俄軍享有空優，每周發射約四十萬至五十萬枚砲彈，是烏軍的十倍。

馬里亞爾說，烏軍若要與俄軍公平競爭，勢必需西方軍武支援。但路透報導提到，烏軍獲得西方坦克與步兵戰車援助後，雖已收復數座村莊，卻仍未見重大斬獲。

馬里亞爾還說，烏軍已進入東南部的羅博蒂村。該村位於札波羅熱州前線城鎮奧里希夫以南約十公里，地處通往托克馬克的交通要道上。托克馬克是鐵公路樞紐，現遭俄軍控制，若成功收復，將是烏軍在南方戰場、向亞速海推進的一大里程碑，往南下一個大城就是東南部重要城市梅利托波爾。

馬里亞爾說，不應將烏軍此次大反攻，拿來與去年九月迅速收復烏克蘭第二大城烏東哈爾科夫、去年十一月成功將俄軍逐出西南部城市赫松相提並論，因為每個戰場的條件不盡相同。