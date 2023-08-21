盼增加空中優勢…荷蘭、丹麥將向烏克蘭提供F-16 俄羅斯批「核子威脅」

西方希望透過援助烏克蘭戰機，打贏俄烏戰爭！荷蘭20日宣布會援助烏克蘭F-16戰機，丹麥則會協助訓練烏克蘭飛行員。包括美國曾在18日宣布援助烏克蘭F-16，西方也希望增加烏克蘭的空中優勢，但俄羅斯對此強烈反彈，外交部長拉夫洛夫甚至將此視為對俄羅斯的核子威脅。

盼維持烏克蘭空優

根據《半島電視台》報導，荷蘭首相呂特20日宣布，將會從荷蘭空軍的42台F-16中，挑選幾台援助烏克蘭，但數量仍不確定。《衛報》則提到，因為荷蘭空軍考慮用F-35汰換F-16，有可能42架戰機都送給烏克蘭。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示歡迎，認為這可以強化烏克蘭空軍的打擊力道。先前丹麥也已宣布，將援助6台F-16給烏克蘭，未來兩年還會給烏克蘭13台戰機。丹麥還表示願意協助訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16。這些國家願意給烏克蘭戰機，背後其實是美國政府的努力。

美國18日宣布盟國可以將F-16轉換給烏克蘭，並協助烏克蘭8月起訓練F-16飛行員，希望在明年上半年前，烏克蘭就可以派遣F-16進行軍事行動。但烏克蘭國防部也說，訓練後勤維修工程會需要更長時間。

俄羅斯反彈很大

對此，俄羅斯外交部長拉夫洛夫表示，將會把西方提供烏克蘭F-16的行為視為「核子威脅」，因為F-16是可以攜帶核子武器的戰機。但軍事專家、瑞士軍事回顧雜誌的主編維塔佛直言，F-16無法改變現狀，但可以讓烏克蘭在戰事中堅持更久，保持空軍的數量穩定。

由於烏克蘭的軍備逐漸減少，澤倫斯基近日也曾到瑞典，與瑞典首相克爾松討論兩國聯合生產CV90裝甲戰鬥車，還有戰機相關援助。《天空新聞網》提到，近來俄烏戰爭仍陷入僵局中，但烏克蘭的無人機攻擊，已引發俄羅斯民眾不滿。

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