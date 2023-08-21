聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏軍反攻進展慢 外界憂陷僵局

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基六月證實烏軍展開大反攻，但華盛頓郵報廿日報導，一份新的美國機密情報報告預測，烏軍今年反攻攻勢將無法推進到烏克蘭東南部重要城市梅利托波爾。該報導認為，烏克蘭官員原本將反攻行動定調為從俄軍手中光復重要失土的關鍵行動，但如今烏方似乎正無路可走、處境窘迫。

吹起反攻號角兩個多月來，跡象顯示進展停滯。烏軍進展仍限於少數村莊，俄軍反而正在烏北推進，一項培訓烏克蘭飛官操縱美製F-16戰鬥機的計畫也被拖延。烏軍無法在俄烏戰場取得決定性勝利，引發外界憂心這場戰爭正形成僵局，國際社會支持烏克蘭力道也可能減弱。

在烏克蘭國內，厭倦戰爭的民眾渴望基輔領導高層為其帶來捷報；在烏克蘭最重要的友邦美國，預料明年總統大選選戰期間，華府政壇主張削減援烏支出的聲浪將變大。烏軍反攻行動的時間窗口也有限，恐重演去年入冬後因天氣惡劣而難以趁勝追擊的覆轍。

分析家表示，若未安排更先進的武器鞏固前線，或基輔目前保留的預備部隊未能全部投入前線，則烏方不太可能在反攻行動有所突破。華府智庫新美國安全中心研究員加迪提到，問題在於俄烏哪一方會更快精疲力盡。雙方現處於消耗戰階段，企圖耗盡對方各項資源，而非在奪占或收復領土上獲得重大斬獲。

鑑於烏軍地面部隊大多受阻、西方援烏的F-16又還沒到位，烏方已針對莫斯科等俄國本土發動新一波無人機攻擊，惟收效甚小。俄方反藉干擾器及偵測器等先進方法，對抗這些無人機。俄國國防部十九日宣稱，一晚就擊落鎖定克里米亞的廿架烏克蘭無人機。

加迪坦言，「我們知道俄國狀況已惡化，但還沒到即將崩潰的程度」。不過，當西方國家和烏克蘭官員被問到反攻進展時仍呼籲要有耐心，還說攻勢雖未如預期，但仍穩步推進。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷

俄襲烏北古城釀7死百餘傷 聯合國：惡行令人髮指

會計錯誤帶來意外之財 美國又給烏克蘭64億軍援

貪腐頻傳 澤倫斯基將地區徵兵中心官員全數免職

相關新聞

荷蘭總理：荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）來訪時表示，一旦滿...

華郵：烏軍大反攻雷大雨小 民眾厭戰、國際挺烏力道恐減弱

俄烏戰爭已快鏖戰滿1年半，烏克蘭總統澤倫斯基6月才首度證實烏軍展開大反攻。但華盛頓郵報20日報導，1份新的美國機密情報報...

俄稱烏克蘭無人機襲3州 5人受傷、2機場短暫改道

俄羅斯稱烏克蘭無人機今天分別襲擊了俄國3個州，造成5人受傷，並迫使2座莫斯科機場的航班一度轉降其他機場

烏北古城遇襲…澤倫斯基揚言回擊 莫斯科等3地區傳遭無人機攻擊5傷

烏克蘭總統澤倫斯基表示，針對烏北古城切爾尼戈夫市中心廣場19日遭俄軍飛彈攻擊，造成6歲女童在內的7人喪生，烏軍將有回應。...

俄襲烏北古城釀7死百餘傷 聯合國：惡行令人髮指

烏克蘭北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv）遭俄羅斯飛彈攻擊，造成7人喪生，144人受傷。聯合國譴責俄國此次襲擊「令人...

影／烏克蘭城市切爾尼戈夫遭俄羅斯飛彈攻擊 劇院遭擊中畫面曝光

烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心19日遭到據稱俄羅斯飛彈的致命攻擊，至少7人死亡、其中包括一名6歲女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦