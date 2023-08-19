內鬥嚴重、高層沒耐心...俄軍總司令 每4月就換人

自俄羅斯去年二月入侵烏克蘭以來，負責整個烏克蘭戰區的俄軍最高司令已歷經德沃爾尼科夫、日德科、蘇洛維金、格拉西莫夫。而華盛頓郵報曾報導，在德沃爾尼科夫去年四月就任前，侵烏俄軍各行其是，並未設立統籌烏克蘭戰區總司令一職，亦即平均約短短四個月、一季多一點的時間就會換將，德沃爾尼科夫甚至在任僅兩個月即被撤換。綜合外媒報導，侵烏俄軍總司令頻頻走馬換將，凸顯莫斯科高層耐心有限、將領能力平庸、內鬥傾軋嚴重及任人唯親等背後主因。

俄軍去年開戰後不久，未能奪下烏克蘭首都基輔及其周邊郊區，於是決定主攻烏東頓巴斯地區，而德沃爾尼科夫就在該地區擁有豐富指揮經驗。他率俄軍在敘利亞活動的經歷，可能也是他去年四月雀屏中選侵烏總司令的主因。但不過兩個月，他就被解職，換上蘇聯軍隊特色之一的政戰官日德科，這反映出莫斯科當時亟欲提振俄軍士氣。

但日德科十月就在烏軍成功反攻哈爾科夫州後被解職，該州首府哈爾科夫市為全烏第二大城，地位重要。俄國國防部同月立即任命有「末日將軍」稱號的蘇洛維金繼任侵烏總司令。外媒指該稱號出自他指揮作戰的「凶狠」軍事戰略。

蘇洛維金與俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津向來交好，蘇洛維金在瓦格納六月兵變時曾呼籲普里格津停止叛亂，但之後蘇洛維金就未再露面，不久就傳出他被捕或居家軟禁接受調查。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）披露的文件顯示，他是瓦格納的祕密ＶＩＰ成員。

一月，俄國武裝部隊參謀總長格拉西莫夫就被國防部任命兼任侵烏俄軍總司令，普里格津兵變時雖曾點名要求俄國總統普亭撤換他及國防部長蕭依古，但做為克里姆林宮的長期盟友，事後證明蕭、格兩人地位依然穩固。加州智庫蘭德公司專家馬西科特（Dara Massicot）對英國泰晤士報直言，克宮用無能但效忠的將領取代能幹的。