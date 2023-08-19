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昔俄侵烏總司令 日德科驟逝

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄軍上將日德科(右二)驚傳病逝。(路透)
俄軍上將日德科(右二)驚傳病逝。(路透)

美國有線電視新聞網十七日引述俄羅斯官媒報導，還是中年的俄軍上將日德科（Gennady Zhidko）已病逝，享年五十八歲。據傳他在莫斯科去年春季放棄攻占基輔後不久，就接任俄羅斯對烏派遣軍總司令，但在烏軍反攻哈爾科夫州告捷後被解職。

根據俄國塔斯社，「久病纏身」的日德科十六日逝世。他去年五月至十月曾任俄國東部軍區指揮官。據傳俄方去年夏季對烏東利西昌斯克、北頓內次克發動攻勢時，他就是俄軍對整個烏克蘭戰區的總司令。俄國官方尚未正式宣布日德科逝世消息。塔斯社報導中有關日德科的經歷，亦未提到他曾在烏克蘭擔任指揮官。

但根據調查組織「衝突情報小組」去年五月通報，俄軍去年春季企圖奪取烏克蘭首都基輔失利並放棄計畫後，日德科即接手領導烏克蘭境內俄軍。

官方雖從未正式證實日德科獲任命總司令職位，但去年六月俄國國防部長蕭依古視察投入俄烏戰爭的俄國部隊時，日德科就坐在蕭依古旁，似間接證實日德科已升任該職。

華府智庫戰爭研究所（ＩＳＷ）當時表示，任命日德科是一種極端做法。他是政戰官，而非負責帶兵。日德科之前負責的單位主要負責意識形態灌輸以及提升俄軍士氣，當時他也兼任俄國副防長。

日德科還曾任俄國駐敘利亞部隊參謀長，為此榮獲俄國最高榮譽獎項俄羅斯聯邦英雄。衝突情報小組提到，去年烏軍在烏東哈爾科夫州反攻告捷後，日德科十月就被解除對烏派遣軍總司令和俄國東部軍區司令等職。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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