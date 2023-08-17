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放棄領土讓烏加入 北約官員失言致歉

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北約官員近日稱烏克蘭可放棄領土換會員資格，引發不少爭議。（Photo from Wikimedia Commons）
北約官員近日稱烏克蘭可放棄領土換會員資格，引發不少爭議。（Photo from Wikimedia Commons）

烏克蘭要喪權辱國，才能成為北約會員的說法，16日引發眾怒。北約秘書長史托騰柏格的辦公室幕僚長簡森近日表示，烏克蘭放棄領土以獲得北約會員，也許是烏俄戰爭的解套方式。但這引發烏克蘭政府不滿，認為這只是姑息俄羅斯的擴張野心。隨後簡森也快速致歉，此事顯示烏克蘭加入北約的高度敏感性。

北約官員失言？

根據《衛報》報導，簡森近日在挪威出席活動時曾表示，俄烏若要簽訂和平協議，必須是要烏克蘭可以接受的條件，他建議烏克蘭可以放棄部分領土，以換取北約的會員資格。不過簡森隔天就修正他的說法說，他只是假設各種可能的場景，但不該如此公開表態，他很抱歉。

Politico》提到，烏克蘭政府聽聞此說法非常不滿，尤其簡森與秘書長史托騰柏格的關係匪淺，是否簡森的說法就代表北約的想法？烏克蘭政府批評說，任何以土地換取北約會員資格的說法，都是在默許俄羅斯的擴張行為，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多亞克甚至說，這象徵民主體制的敗壞，形同助長犯罪。

北約會員國資格敏感

波多亞克還呼籲西方要儘速協助烏克蘭對俄羅斯進行大規模打擊，除非俄羅斯在戰爭中有巨大損失，否則俄烏戰爭將成為西方陣營的長期麻煩。《衛報》也提到，雖然西方大量軍援烏克蘭坦克、火箭與彈藥，但烏軍面對俄軍在占領地的嚴密防守，推進的幅度受到很大限制。

由於俄烏戰爭的遠因之一就是烏克蘭在憲法中規定烏克蘭要設法加入歐盟與北約，因此烏克蘭的北約會員問題一直持續困擾西方。過去俄羅斯不滿認為，北約持續東擴到波羅的海3小國等地，仍有針對俄羅斯的意圖。烏克蘭目前已展開入會歐盟的程序，但因北約牽涉會員國集體防禦權，因此入會比歐盟更困難。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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