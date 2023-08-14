俄烏危機 中駐德大使：歐、美要積極

中國大陸駐德國大使吳懇近日接受德國媒體專訪，表示大陸不會放棄為烏克蘭和平努力，但若歐洲及美國沒有扮演積極角色，俄烏危機將無法解決。

此外，德國七月公布首份中國大陸戰略報告，將德陸關係去風險化、分散貿易風險視為急迫議題，對此吳懇強調，大陸是德國的夥伴而非競爭對手，並表示若陸企在德權益遭損害，北京將採取一切必要措施回應。

南華早報引述德國「柏林人報」十二日見報的文章指稱，吳懇表示俄烏危機主要影響對象是歐洲安全利益，若歐、美沒有扮演積極角色，那麼「無論大陸採取何種行動，危機都無法盡快結束」。

吳懇指出，大陸既非挑起戰爭的一方，也未受戰爭直接影響。他認為，美國對歐洲安全有特殊影響力，但是美方「似乎對盡快達成政治解方不感興趣」。

德國七月公布首份大陸戰略報告，警告部分大陸科技產品恐有軍事及情蒐用途，強調去風險化「迫在眉睫」，也警告過度依賴單一貿易夥伴恐伴隨風險。

吳懇批評該報告將大陸視為「競爭者與體制競爭對手」，不符合兩國共同利益。吳懇說：「中國與德國之間的共識大於差異、合作大於競爭，雙邊是夥伴而非對手」。

德國媒體近日報導，為避免潛在安全風險，柏林當局正考慮在德國５Ｇ網路中排除華為、中興等大陸電信企業。

吳懇警告，若德國沒有舉出陸企威脅德國安全的真實證據，便將其排除在德國電信網路之外，陸方將採取一切必要措施，捍衛陸企合法權益。