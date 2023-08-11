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烏克蘭首批飛行員明年中結束F-16受訓 6人還要上英語課學專業術語

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據《華盛頓郵報》8月11日引述兩名匿名的烏克蘭官員稱，首批接受F-16培訓的烏克蘭飛行員僅六人。另有兩名飛行員在候選名單上。圖／德國之聲中文網
據《華盛頓郵報》8月11日引述兩名匿名的烏克蘭官員稱，首批接受F-16培訓的烏克蘭飛行員僅六人。另有兩名飛行員在候選名單上。圖／德國之聲中文網

據《華盛頓郵報》8月11日引述兩名匿名的烏克蘭官員稱，首批接受F-16培訓的烏克蘭飛行員僅六人。另有兩名飛行員在候選名單上。

據德新社報導，7月17日，烏克蘭空軍宣布，首批烏克蘭飛行員已做好準備前往外國接受F-16培訓，之後還將有第二批。6月，荷蘭曾宣布，培訓烏克蘭飛行員將在近期內展開。

荷蘭和丹麥國防部長曾於7月11日北約峰會期間宣布，烏克蘭飛行員的F-16培訓將於8月在羅馬尼亞展開。兩國領導著一個培訓烏克蘭戰鬥機飛行員的聯盟，該聯盟共有11個國家，其中包括英國、波蘭和加拿大。德國不在其內。該戰鬥機聯盟於5月在七國峰會期間創立。

據《華盛頓郵報》報導，儘管首批受訓的6名烏克蘭飛行員已掌握流利的英語，仍必須在英國上四個月的英語課，學習與戰鬥機相關的專業術語。該培訓將同時對地面人員進行。報導引述烏克蘭官員稱，丹麥要求所有人員同時受訓，而不是先對飛行員培訓。

該報導引述烏克蘭官員稱，之後的戰鬥訓練將於明年1月展開，屆時將持續六個月。第二批也有相同人數，比第一批晚六個月結束培訓。

《華盛頓郵報》引述美國美國官員稱，烏克蘭最好的飛行員預期會留在烏克蘭，因戰事仍在進行。烏克蘭空軍一名准將霍魯佐夫（Serhii Holubtsov）向該報表示，烏克蘭飛行員過去一年在執行任務的間隙曾上網課學習英語。

該報同時引述美國官員稱，烏克蘭迄今僅提供了八名飛行員的名單。一位匿名的美國官員稱，拜登政府近期收到了一份飛行員名單。這位官員稱：「烏克蘭只有少數幾位可以開始受訓的飛行員，還有大約20多個他們說需要額外及接受英語培訓的飛行員。」報導稱，這樣少的人數在華盛頓引發疑問，基輔在戰事中間如何能準備好開展這樣一項雄心勃勃的計劃。

（德新社、華盛頓郵報）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 F-16

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