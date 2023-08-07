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俄空襲輸血中心 澤倫斯基批野獸
英國衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基五日譴責俄羅斯空襲哈爾科夫州輸血中心並造成死傷，是「戰爭罪行」。
澤倫斯基在社群媒體貼文表示，哈爾科夫州的庫皮揚斯克市中心五日晚上遭到「一枚導向炸彈攻擊」，救援人員正在撲滅火勢。
他說，行凶者是「野獸」，企圖「毀滅一切生機」，「單是這件戰爭罪行就說明了有關俄國侵略的一切」。
澤倫斯基沒有提到這次攻擊造成多少死傷。
數小時之前，烏克蘭在克赤海峽以無人艇攻擊一艘俄羅斯油輪。此外，俄方官員指稱，烏克蘭東部、現由俄軍掌控的城市頓內次克一處大學建築，五日遭烏國以集束彈攻擊，造成木造屋頂起火，所幸當時建築內無人。
俄國扶植的頓內次克市長庫列姆津表示，該波攻擊導致當地一所經貿相關大學的大樓起火。當地緊急事務官員指出，木造屋頂火勢蔓延快，共出動十二台消防車和一百名消防員撲滅火勢。
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