沙國會談 42國同意尊重烏主權

華爾街日報報導，在沙烏地阿拉伯吉達舉行的國際和平解決烏克蘭戰爭會談在五日第一天的會談結束後小有進展，外交官表示，與會的四十二國代表廣泛接受國際法的中心原則應該成為未來俄烏和談的核心，例如尊重烏克蘭的主權與領土完整。與會大多數國家，包括中國大陸，顯然願意在未來幾周再度舉行同樣形式的會談，亦即將俄羅斯排除在外。

沙烏地阿拉伯扮演調停角色，美、中、烏克蘭，以及印度、巴西等較不願選邊站的「全球南方」國家都參與了這次會談。烏克蘭及其西方支持者希望藉由此次會談爭取國際支持對烏克蘭有利的和談條件。

在為期兩天的會談的第一天結束後，與會或接獲簡報的外交官表示，與會代表廣泛接受，未來俄烏和談應以國際法的中心原則為主，例如尊重烏克蘭的主權與領土完整。

與會國家也同意將更仔細研究烏克蘭戰爭對全球的影響。包括中國在內的大多數與會國家願意近期再舉行同樣形式的會談，同樣不邀請俄羅斯參加。

美國和歐洲官員強調，這次會談不會進行結束戰爭的協商，也不會尋求擬出和平解決的特定條件。

西方外交官表示，選擇由沙國主辦，部分原因是希望與沙國友好的中國能出席，大陸外交部四日宣布由歐亞事務特別代表李輝出席。一位美國官員表示：「主辦的沙國在外交接觸上發揮的作用功不可沒。」

曾受邀參加今年六月哥本哈根會談但未出席的大陸，出席了吉達會談。西方外交官表示，中方在會談總體而言發揮建設性作用。外交官們曾說，大陸身為俄國最重要外交盟友，被視為對於推動會談至關重要的動力，且可能提出俄方紅線和疑慮等資訊。沙國領導層和烏國都極力推動中方出席會談。

一名資深美國官員表示，美國白宮國家安全顧問蘇利文和政治事務副國務卿盧嵐還在場邊與大陸代表李輝會面，這名官員說，「中方能出席很好」。

另一方面，俄國對於這次會談發出複雜的訊號。克里姆林宮稱將密切關注，但外交部發言人稱會談是場騙局，而吉達會談進行時，俄國再次空襲烏克蘭。