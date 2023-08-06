沙烏地調停 烏盼拉攏「南方國家」

沙烏地阿拉伯五日至六日在紅海港市吉達舉行俄烏問題會談，美國、中國大陸和印度等約四十國政府的國安顧問或高官聚首商議戰事調停。烏克蘭和西方國家盼藉機就戰爭和解的原則達成共識，惟俄羅斯未受邀。外媒預期會談成果有限。北京原被預料不會出席，但四日中國外交部宣布派歐亞事務特別代表李輝出席，西方官員認為，應該歸功和北京友好的利雅德斡旋有道。

預料烏方在為期兩天的會談中，將爭取來自現有西方友邦以外的支持，尤其希望拉攏印度、巴西等自去年二月俄烏開戰以來，較不願選邊站的「全球南方」（Global South）國家。路透五日報導，尚不清楚會談後是否計畫發布聯合聲明，烏方代表亦坦言對話難度高，但烏克蘭總統澤倫斯基寄望吉達會談可成為今年秋季真正的俄烏和平高峰會催化劑，使各國確認和解原則。

澤倫斯基四日肯定這次會談，樂見因俄烏戰火面臨全球糧價上漲衝擊的多個開發中國家與會。他強調，糧食安全及亞洲、非洲等全球數百萬人的命運，取決於烏克蘭和平方案的落實進程。

法新社五日報導，此次會談是沙方展現外交實力的良機，惟各界對會談實際成果並未抱太大期待。莫斯科表示將關注會談發展。多國官員認為，由於戰火正酣，直接舉行和平談判前景不大。

六月在丹麥哥本哈根舉行的俄烏議題會談中，中方並未與會，但這次派員出席，咸認為是沙烏地阿拉伯外交協調的成果。中國外交部發言人汪文斌對此說，中方願和國際社會一同推動以政治方式解決烏克蘭危機。

美國萊斯大學貝克研究所中東專家伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）認為，北京的參與，凸顯在中沙合作基礎上，對沙方的外交支持，有助利雅德展現有別於西方的號召力。但華府智庫史汀生中心中國計畫項目主任孫韻提醒，北京雖有意聆聽並參與討論，卻不代表最後會同意基輔和西方的主張。

沙烏地阿拉伯在王儲穆罕默德．沙爾曼主政下，和中俄交好。沙方去年底曾接待中國國家主席習近平來訪，並有意加入北京主導的上海合作組織，三月還在中方居中下與伊朗恢復外交關係，成為中東外交與伊斯蘭教遜尼派、什葉派兩大國的一大盛事。利雅德近年也和俄國在油市供需上策略合作，去年因此被華府懷疑在俄烏戰爭上暗助俄方。

不過，利雅德曾支持聯合國安理會決議譴責俄國侵烏以及片面宣布兼併烏東領土。五月沙國也曾接待澤倫斯基參與同在吉達舉行的阿拉伯國家峰會。