促成中國參與吉達會議 沙特打什麼算盤？

沙特阿拉伯於8月5、6日在該國第2大城吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭問題國際會議，預計來自約40個國家的高級官員將齊聚一堂，希望在兩天會議期間就和平結束俄烏戰爭的關鍵原則達成一致。

烏克蘭總統澤連斯基此前於周五發表講話，對參加吉達會議的眾多國家表示歡迎，其中包括因戰爭引發的糧食價格飆升而受影響的發展中國家，如印度、土耳其、巴西和南非等，以借此爭取「全球南方國家」的表態。

不過，尚不清楚此非正式會議是否旨在達成聯合聲明。出席會議的烏克蘭特使葉爾馬克（Andriy Yermak）則認為，這次的對話「將會相當困難」。

俄羅斯未受邀 中國派團出席

俄羅斯沒有獲邀出席，但克裡姆林宮表示將密切關注會談。烏克蘭、俄羅斯和一些國際官員指出，由於戰事激烈，目前烏克蘭和俄羅斯之間沒有直接和談的前景。

西方外交官表示，自去年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界最大石油出口國沙特阿拉伯一直與俄烏雙方保持接觸，並在召集此前未參加相關會議的國家方面產生影響力。例如中國政府代表未出現在六月的哥本哈根會談，但本次中方派出了歐亞事務特別代表李輝赴吉達出席會議。中國外交部發言人汪文斌在宣布派團出席的聲明中表示：「中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。」

自俄烏戰爭開始以來，中國一直與俄羅斯保持密切的經濟和外交關係，並拒絕譴責莫斯科的呼籲。西方官員和分析人士表示，沙特外交策略在確保中國出席本次會談方面發揮了重要作用。

沙特中國維持密切互動

過去一年來，沙特阿拉伯與中國建立了更加密切的關係。在2022年底，習近平訪問了利雅德；今年三月，北京促成沙特阿拉伯與其地區宿敵伊朗恢復關係。

美國萊斯大學貝克研究所中東研究員烏爾里松（Kristian Ulrichsen）表示，中國的出席是一種支持沙特阿拉伯信號。不過，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻則表示，這不代表中國最終會同意烏克蘭及其盟國尋求的結果：「參加會議僅表明願意傾聽和討論，這絕不意味著中國最終必須同意任何事情」。

與利雅德政府關係密切的沙特分析師希哈比（Ali Shihabi）表示：「這些會談是沙特阿拉伯與烏克蘭、俄羅斯和中國保持牢固關係的多極戰略取得成功的一個典型例子。」而國際危機組織（International Crisis Group）中東項目主任希爾特曼（Joost Hiltermann）則稱：「通過主辦這次會議，沙特阿拉伯希望加強其成為有能力調解衝突的中等強國的努力，同時希望我們忘記其過去的一些失敗的戰略和行動，例如干預也門或謀殺記者卡舒吉等。」

（法新社、路透社）

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