戰火轉向俄羅斯？烏克蘭的自衛權是否有紅線？

俄羅斯軍隊持續使用導彈和無人機對烏克蘭進行大規模攻擊，甚至包括民用目標，德國國內則就烏克蘭是否可以、以及應當如何對俄羅斯發動攻擊展開辯論。引發這一辯論的起因是烏克蘭總統澤連斯基發表聲明稱戰火將逐漸轉回俄羅斯。

上周末，莫斯科遭到兩架無人機襲擊。澤連斯基表示，對俄羅斯的軍事目標和具有象征意義的中心進行襲擊是一個“不可避免的、自然的、絕對公正的過程”。

周二凌晨，莫斯科再次發生一起無人機襲擊事件。

烏克蘭是否可以攻擊俄羅斯境內的目標？

根據國際戰爭法，受到攻擊的國家有權進行自衛。“在目前情況下，俄羅斯越過邊境發動攻擊，烏克蘭有權進行自衛，”美國亞利桑那州立大學法學教授、前外交官戴維·謝弗（David Scheffer）解釋說，他同時是具有影響力的智庫“外交關系協會”（Council on Foreign Relations）的成員。

“這種權利包括對俄羅斯領土進行軍事打擊，以威懾、阻止或制止侵略行為”，謝弗說。這些攻擊也可以深入俄羅斯後方，而不僅限於前線。

根據“國際戰爭法”，襲擊民用目標是不被允許的。“如果無人機襲擊莫斯科民用目標，那將是違法的，”法律專家謝弗說。“那將接受法庭的審判。”然而，目前無法確認是誰派遣了這些無人機，也無法核實它們的打擊目標為何以及是否擊中了目標。

攻擊被俄羅斯佔領的領土，如法律上屬於烏克蘭的克裡米亞半島，也是被允許的。在黑海對俄羅斯海軍進行攻擊也在國際法允許範圍之內，但不可對民用商船發動攻擊。

基輔可以用什麼武器攻擊俄羅斯境內目標？

原則上，可以使用各種合適的武器，包括無人機、導彈、飛機和巡航導彈。但烏克蘭政府與西方盟國之間存在政治協議，不允許使用西方生產的武器對俄羅斯後方發動攻擊。

北約成員國擔心俄羅斯可能以使用西方生產的武器作為借口，進一步升級戰爭。美國參謀長聯席會議主馬克·米利（Mark Milley）在五月份表示，雙方有一個明確的共識,即不允許在俄羅斯境內使用美國提供的武器。

“這是烏克蘭的戰爭。這不是美國與俄羅斯之間的戰爭。這也不是北約與俄羅斯之間的戰爭。這是俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。我們提供支持、裝備、援助、建議和培訓。但不是與俄羅斯發生直接沖突。”

使用西方武器的紅線在哪裡？

其他國家對美國所劃定的“紅線”解讀不一。英國和法國願意向烏克蘭提供巡航導彈，這種導彈可以深入俄羅斯，以攻擊俄軍後方基地和軍營的。法國總統馬克龍在七月初的北約峰會上表示：“我們決定提供新型導彈，使烏克蘭能夠進行縱深打擊。”

烏克蘭目前從西方國家獲得的火炮，射程在逐漸增大。這些遠程火炮用於打擊俄軍導彈發射地和機場。

烏克蘭駐德國大使奧列克西·馬基耶夫(Oleksii makiev)還要求柏林提供巡航導彈。德國聯邦議院綠黨聯盟的安全政策專家阿格涅斯卡·布魯格(Agnieszka Brugger)在德意志廣播電台的節目中表示對此並不排斥。然而，來自社民黨的國防部長鮑裡斯·皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）迄今為止拒絕了這一要求。

提供武器的國家會成為“交戰方”嗎？

國際戰爭法沒有對一個國家成為交戰方的門檻做出明確規定。許多專家認為，僅提供武器和軍火只是幫助烏克蘭進行自衛，並未直接參與戰爭。

對於向烏克蘭士兵提供武器訓練是否構成直接參與戰爭則存在爭議。許多法律專家認為，如果武器提供國對遠程武器在俄羅斯境內的使用以及打擊目標的選擇產生了直接影響，他們等同於與烏克蘭一起行使“集體自衛權”。

這同樣適用於美國、波蘭或任何其他國家派遣自己的軍隊進入到戰區的情況。西方國家空軍進行干預也被視為“集體自衛”，從而成為戰爭參與方。

西方國家是否成為“交戰方”，對烏克蘭有何影響？

俄羅斯已經將許多向烏克蘭提供武器的北約成員國視為戰爭參與方。克裡姆林宮發言人德米特裡·佩斯科夫（Dmitry Peskov）一年多前在莫斯科表示，支持烏克蘭的國家是“敵對國家”，因為“他們所做的就是參與戰爭”。

俄羅斯政界人士一再威脅稱，俄羅斯可能被迫使用核武器來反擊西方。俄羅斯領導層可能進一步對向烏克蘭提供武器和支持的國家進行攻擊。這將是對烏克蘭侵略性戰爭的延伸和擴大。西方絕對不希望發生這種情況。

歐盟如何評估事態發展？

歐盟委員會發言人納比拉·馬斯拉利（Nabila Massral）在接受德國之聲采訪時表示，目前尚不清楚在莫斯科附近被擊落的無人機是否確實來自烏克蘭，俄羅斯的說法並不可信。

馬薩拉利在布魯塞爾表示：“俄羅斯不應將該事件作為另一個借口，以進一步升級其對烏克蘭及其人民的非法且野蠻的攻擊。”她說，烏克蘭有權進行自衛。各方已達成共識：由歐盟委員會資助的武器應僅用於自衛。

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