俄狂轟烏糧倉與港口 全球糧價飆升

俄國上月退出允許烏克蘭出口糧食的黑海穀物協議以來，便持續攻擊烏克蘭糧食運輸和儲存設施，黑海港口敖德薩和多瑙河多處港口遭空襲，導致國際糧價大漲。歐盟警告，俄國正在以糧食為武器，阻止烏克蘭糧食出口並提供廉價糧食給開發中國家，「透過加劇經濟脆弱性和全球糧食不安全來製造新的依存關係」。

黑海協議是由聯合國和土耳其於二○二二年七月促成，用意是協助緩解俄羅斯入侵烏克蘭後的全球糧食危機。俄國上月退出後，開始鎖定黑海敖德薩市和多瑙河上的伊斯梅爾港、雷尼港等烏克蘭港口、糧食基礎設施展開打擊，全球糧食價格飆升。

烏克蘭軍方發言人上周表示，烏軍缺乏防禦手段來抵禦俄軍對於穀物基礎設施的攻擊，如今「幾乎所有」烏克蘭港口都遭俄軍封鎖。

促成黑海協議的土耳其總統厄多安說，協議實施時下降百分之廿三的穀物價格，在過去兩周回漲百分之十五。他二日和俄國總統普亭通話，矢言土耳其會透過外交加緊努力恢復協議。普亭則說，俄方「表達與土耳其和其他有關國家就此議題合作的意願」。

俄國退出黑海協議前，一再表示沒有延長協議的理由。俄方表示，協議承諾消除俄國食品和化肥出口障礙，卻一直沒有兌現。

普亭上周在聖彼得堡的俄非峰會對非洲領袖們表示，俄國未來數月將提供非洲數萬噸免費糧食，取代烏克蘭對非洲的糧食出口，發揮在全球糧食安全中的關鍵作用。

路透報導，歐盟外交政策高級代表波瑞爾七月卅一日致函開發中國家和廿國集團（Ｇ20），促請「發出清晰、一致的聲音」，要求俄國重返黑海穀物協議。

波瑞爾說：「世界面臨供應中斷和價格上漲時，俄國正向脆弱國家提出以折扣價供雙邊穀物運輸的建議，假裝解決它自己造成的問題。」他說，俄國「故意利用糧食作為武器，透過加劇經濟脆弱性和全球糧食不安全來製造新的依存性」。