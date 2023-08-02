俄侵烏曝野心 催化北歐傾美

美蘇冷戰時代扮演東西方緩衝角色的芬蘭、瑞典等北歐國家，其實一直感受到俄國威脅，與俄接壤的芬蘭有遭蘇聯入侵歷史，瑞典亦感俄國侵略危機日深，俄烏戰爭這場二戰以來歐洲最大規模的軍事衝突，終於促使這兩個軍事力量和俄國無法匹敵的國家打破中立，尋求北約集體防禦保障。

和芬蘭、瑞典一海之隔的冰島，近來對俄國態度強硬，率先終止駐莫斯科大使館運作，也有對美國表態意味。冰島沒有軍隊，冷戰時和美國簽訂條約，讓美軍駐島提供保護，但常駐的美軍已在二○○六年因區域情勢緩和撤離。一向和歐陸若即若離、連歐盟都沒有加入的冰島，現在當然希望加強借重美國和北約的力量。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，一九三九年蘇聯入侵芬蘭，芬軍頑抗後仍失去東部卡累利亞地區，因此俄軍侵烏，芬蘭猶如昨日重現。赫爾辛基大學政治學者薩卡分析，俄、芬邊境綿延千里，芬蘭民眾難免擔憂步烏國後塵。不過，以往多數芬蘭民眾不願挑釁俄國，只有二成五支持加入北約，俄烏戰爭爆發後支持比率上升到七成六，讓政府更能放手去做。

瑞典近年亦備感俄國威脅：二○一三年，俄軍模擬用轟炸機攻擊首都斯德哥爾摩，瑞典需仰賴北約反制；隔年，一艘俄軍潛艦據報潛伏斯德哥爾摩群島周邊淺海，令瑞典膽戰。二○一八年，瑞典更發放民防手冊，指示民眾如何應變「危機或戰爭」。

芬蘭和瑞典早已伺機和北約加強合作。前蘇聯一九九一年解體後，芬瑞兩國趁俄國自顧不暇，一九九四年就加入北約和平夥伴計畫，成為北約重要合作對象。兩國入會後最大差異，會是受到北約憲章第五條的「集體防禦」保障。

俄國總統普亭將北約擴張視為國安威脅，宣稱這即為去年出兵原因，但入侵烏國反倒成北歐各國倒向美國的催化劑。