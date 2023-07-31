俄前總統：若失領土 將不得不動用核武

俄羅斯總統普亭密友、前總統梅德韋傑夫卅日在通訊軟體TG寫道，一旦俄國喪失部分領土，莫斯科將不得不動用核武。

梅德韋傑夫揚言，烏軍反攻中，俄軍必須保衛俄國人民及國土。若烏克蘭人在北約支持下的反攻奏效，奪走俄國部分土地，那俄國總統二○二○年六月簽署的俄國核遏制政策原則將被迫生效，屆時別無他法，將使用核武。

另外，英國廣播公司（BBC）卅日報導，普亭廿九日在聖彼得堡與非洲國家領袖會談後聲稱，他並不反對與烏方和談，非洲和中國大陸此前提出的和平方案可當作基礎。但因烏軍反攻中，現階段停火有困難。

普亭表示，非洲版和平計畫重點之一是先停火，但烏軍正遂行大規模戰略攻擊行動，俄方無法在被攻擊時就停火，而且雙方必須先有協議。

俄烏皆早已表明，不會無條件上談判桌。基輔要求回到一九九一年的兩國邊界；莫斯科則主張烏方須接受「新領土」的既成事實，才能展開和談。