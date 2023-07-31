快訊

台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄前總統：若失領土 將不得不動用核武

聯合報／ 編譯田思怡／綜合報導
俄羅斯總統普亭密友、前總統梅德韋傑夫。 路透
俄羅斯總統普亭密友、前總統梅德韋傑夫。 路透

俄羅斯總統普亭密友、前總統梅德韋傑夫卅日在通訊軟體TG寫道，一旦俄國喪失部分領土，莫斯科將不得不動用核武。

梅德韋傑夫揚言，烏軍反攻中，俄軍必須保衛俄國人民及國土。若烏克蘭人在北約支持下的反攻奏效，奪走俄國部分土地，那俄國總統二○二○年六月簽署的俄國核遏制政策原則將被迫生效，屆時別無他法，將使用核武。

另外，英國廣播公司（BBC）卅日報導，普亭廿九日在聖彼得堡與非洲國家領袖會談後聲稱，他並不反對與烏方和談，非洲和中國大陸此前提出的和平方案可當作基礎。但因烏軍反攻中，現階段停火有困難。

普亭表示，非洲版和平計畫重點之一是先停火，但烏軍正遂行大規模戰略攻擊行動，俄方無法在被攻擊時就停火，而且雙方必須先有協議。

俄烏皆早已表明，不會無條件上談判桌。基輔要求回到一九九一年的兩國邊界；莫斯科則主張烏方須接受「新領土」的既成事實，才能展開和談。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美俄競逐會挺誰？俄羅斯急拉攏盟友 非洲各國反應兩樣情

普亭拿他沒轍？兵變失利後 普里格津首次在俄境內公開露面

普亭擬10月訪中 出席「一帶一路」論壇

【專家之眼】為何普亭不出席南非金磚峰會實體會議？

相關新聞

俄前總統：若失領土 將不得不動用核武

俄羅斯總統普亭密友、前總統梅德韋傑夫卅日在通訊軟體TG寫道，一旦俄國喪失部分領土，莫斯科將不得不動用核武。

俄前總統：若烏克蘭反攻成功 俄羅斯將須動用核武

路透報導，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）30日表示，假使烏克蘭持續中的反攻行動成功，俄國就必須動...

烏軍參謀部：俄軍已折損24.5萬軍人 逾4200輛戰車遭毀

據烏國媒體「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部30日指出，俄軍自從去年...

烏軍戰場仰賴「星鏈」 疑慮也加深

紐約時報日前報導，超過四點二萬台星鏈終端機正在俄烏戰場發揮重大作用，烏軍通訊和各項軍事行動均仰賴星鏈。但由於SpaceX...

沙國邀30國商討俄烏和談 盼陸出席

華爾街日報及法新社廿九日報導，沙烏地阿拉伯八月五至六日將舉行俄烏戰爭和談的大型會議，廣邀西方國家、烏克蘭和印度與巴西等主...

遏止烏克蘭25架無人機襲克里米亞 莫斯科：沒有人員傷亡

莫斯科當局今天表示，已阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞的行動。俄羅斯於2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞半...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦