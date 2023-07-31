烏軍戰場仰賴「星鏈」 疑慮也加深

紐約時報日前報導，超過四點二萬台星鏈終端機正在俄烏戰場發揮重大作用，烏軍通訊和各項軍事行動均仰賴星鏈。但由於SpaceX創辦人馬斯克能夠任意改變星鏈使用範圍，恐使烏克蘭受制於人，其言行也加深烏克蘭及西方官員疑慮，懷疑他是否會貫徹支援對烏星鏈服務。

俄羅斯去年二月對烏發動網攻，成功癱瘓烏軍使用的美國衛星業者Viasat網路通訊服務，烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫隨即向馬斯克求助，幾天後，馬斯克就開通對烏星鏈服務。

一名烏軍士兵說，在星鏈協助下，從發現到擊毀敵軍目標的時間，從原本廿分鐘銳減為僅約一分鐘。費多羅夫指稱，幫忙拯救數千條寶貴性命的星鏈網路，是烏軍在戰場上成功關鍵之一。

但馬斯克言行逐漸加深西方疑慮。去年九月他提出一項允許俄國兼併部分烏克蘭領土的停戰計畫，引發各界不滿。他同月還宣稱，星鏈母企業SpaceX不願再承擔對烏星鏈服務費用，要求五角大廈接手。據稱星鏈服務一年費用約四億美元（約台幣一二六億）。

兩名知情人士透露，去年年底由於烏政府無法支付每顆每月兩千五百美元（約台幣八萬）的星鏈終端機費用，約一千三百台星鏈終端機因此停止服務。

另外，馬斯克也會依俄烏戰線的推進或後退變化，決定開啟的星鏈範圍。知情人士表示，馬斯克去年曾拒絕開啟克里米亞附近的星鏈，避免烏軍派無人機攻擊俄方船隻，但他事後辯稱星鏈無法用於長程無人機攻擊的導引。美國國防部長奧斯丁六月同意添購四百至五百台星鏈終端機及相關服務。知情人士提到，這使五角大廈得以決定星鏈要在烏哪些地區運作，以利執行關鍵軍事任務。