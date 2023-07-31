沙國邀30國商討俄烏和談 盼陸出席

華爾街日報及法新社廿九日報導，沙烏地阿拉伯八月五至六日將舉行俄烏戰爭和談的大型會議，廣邀西方國家、烏克蘭和印度與巴西等主要開發中國家與會，已知共卅國參加。該國際會議由沙、烏兩國主辦，雀屏中選的部分原因在於，盼藉由利雅德和北京的密切關係，說服也和莫斯科關係緊密的中國大陸願意出席。

三位知情外交人員指稱，會議地點在紅海港巿吉達，日本、印尼、埃及、墨西哥、智利、尚比亞、英國、南非、波蘭與歐盟將出席。美國國安顧問蘇利文可望參與，但尚未獲該會證實。

烏克蘭及西方官員希望，這場排除俄羅斯的會議，將有助凝聚國際社會對有利烏克蘭和平條款的支持，並能夠替今年稍晚的一場烏戰和平高峰會鋪路，屆時與會的全球領袖將簽署使烏戰落幕的共識原則，再以此做為未來俄烏真的進行和談時的原則，好有利於烏方。

中沙維持友好關係，此前中國國家主席習近平親臨沙烏地舉行的一場阿拉伯國家峰會後，北京即出手協助沙方和其在中東地區的宿敵伊朗，居間斡旋使沙伊關係融冰。然而，儘管中方亦提出俄烏和平方案，但六月在丹麥哥本哈根召開、由巴西、印度、土耳其及南非高官參加的一場類似會議，北京並未派代表參加。消息人士說，預料中方此次也不會出席，但參加的可能性仍未完全排除。

在白宮去年指控沙烏地偏袒俄國，藉由使油價維持高點，以暗助莫斯科財政後，沙方正試圖在對烏外交上扮演更重要角色。例如利雅德促使俄烏雙方交換戰俘，還有邀烏克蘭總統澤倫斯基五月出席阿拉伯國家峰會。截至二月，沙方已承諾提供相當於四億美元（約台幣一二七億）援助予烏方，其中三分之二為油品、其餘為人道援助。