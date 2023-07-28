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繞過西方制裁！美情報總監報告：大陸很可能向俄羅斯提供了軍事技術

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據路透社消息，美國情報機構27日發布的一份報告稱，俄烏戰爭爆發後，中國曾繞過西方制裁向俄羅斯提供援助，並很可能輸送了軍事技術，其中包括軍民兩用物資。圖／德國之聲中文網
據路透社消息，美國情報機構27日發布的一份報告稱，俄烏戰爭爆發後，中國曾繞過西方制裁向俄羅斯提供援助，並很可能輸送了軍事技術，其中包括軍民兩用物資。圖／德國之聲中文網

據路透社消息，美國情報機構周四（7月27日）發布的一份報告稱，俄烏戰爭爆發後，中國曾繞過西方制裁向俄羅斯提供援助，並很可能輸送了軍事技術，其中包括軍民兩用物資。但報告指出，並不清楚中國是否有意違反監督指令。

一直以來，中國政府高層不斷重申，沒有、也不會向處在戰爭當中的俄羅斯提供軍火。

今年2月以來，美國官員不斷警告稱，他們掌握到的情報表明，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性援助。美國國務卿布林肯今年2月底也強調，如果中國提供俄羅斯致命武器，美國會以懲罰中國相關企業及個人作為回應，讓北京付出經濟代價。

歐盟安全與外交最高官員博雷利（Josep Borrell）也曾表態，如果中國真的向俄羅斯提供致命武器，「對於我們來說就是跨越了紅線」。

周四的這份報告由美國國家情報總監辦公室（ODNI）發布。美國國家情報總監協調該國17個情報機構，負責全美國安和情報議題，並直接咨詢總統以及國家安全委員會。報告寫到，雖然西方祭出對戰爭發動一方俄羅斯的制裁，規定了禁止出口物資的範圍，但其中有一些仍然被俄羅斯用在烏克蘭戰場。

「海關文件顯示，中國國有軍工企業向俄羅斯軍工企業提供了導航系統、干擾技術以及部分用於戰鬥機的部件。」

根據美國國家情報總監辦公室的研判，中俄兩國擴大了以人民幣結算的雙邊外貿，增加了國內支付系統的使用率，並以這種方式繞過西方的監督。這份報告提到，中國對俄羅斯石油和天然氣的進口量在增加。

路透社指出，美國國家情報總監辦公室的這份報告大量參考了媒體報道。報告承認，「因缺乏詳實資訊，美情報系統尚無法做出判斷，北京是否有意規避美國政府推出的外貿監控程序，其中包括問詢和調查。」

（路透社等）

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