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俄空襲敖德薩 重創世界遺產

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
烏克蘭黑海港口城市敖德薩的「主顯聖容大教堂」傳遭俄軍飛彈攻擊，聯合國教科文組織廿三日強烈譴責。（路透）
烏克蘭黑海港口城市敖德薩的「主顯聖容大教堂」傳遭俄軍飛彈攻擊，聯合國教科文組織廿三日強烈譴責。（路透）

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾廿四日指稱，烏軍近一周在烏南光復逾十二平方公里領土，使六月展開反攻以來，在烏南收復失土超過一九二平方公里。烏軍主要兵分兩路朝烏南及烏東挺進。

馬里亞爾在烏克蘭總統澤倫斯基辦公室的影片中說，烏軍正向烏南城市梅利托波爾和亞速海城市伯德揚斯克進軍。在烏東戰線上，焦點在面積不大卻是戰略要地的巴赫姆特。當地此前經數月激戰後，五月雖被俄國傭兵組織瓦格納集團和俄軍奪下，但烏軍仍在其南翼，以北的俄軍也堅守每寸土地。

馬里亞爾還說，近一周烏軍在烏東奪回約四平方公里失土，主要戰役發生在克利斯奇夫卡、安德里伊夫卡和庫爾久米夫卡的村莊周邊。烏國軍方在其每日戰報中聲稱，過去廿四小時，俄烏兩軍在烏東交鋒達卅五次。

自去年二月俄烏開戰以來，俄軍仍在烏南和烏東據有大片領土。

俄軍廿三日對烏南的黑海港口城市敖德薩發動飛彈攻擊，嚴重損壞世界遺產「主顯聖容大教堂」。聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）譴責俄國的無恥攻擊，使市內的敖德薩歷史中心遭重創。

基輔則矢言報復俄軍攻擊敖德薩，莫斯科市長索比亞寧廿四日宣稱，該市住宅區外的建築物當天清晨被兩架無人機攻擊。無人機殘骸在距離俄國國防部僅約兩公里處發現。同日，俄軍又以無人機襲擊敖德薩的港口基礎建設，烏南軍區指揮部在通訊軟體ＴＧ寫道，俄軍動用「見證者─１３６」型無人機，攻勢持續近四小時。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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