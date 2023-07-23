俄逃兵：不想參與普亭這場名為戰爭的抽簽

大大的兜帽，普通低調的穿著：尼基塔（Nikita）警惕地環顧四周。他怕自己被發現。自從幾個月前他來到格魯吉亞首都第比利斯以來，擔驚受怕的感覺一直伴隨著著這位俄羅斯人。尼基塔是匿名。這位年輕人今年二月份之前在莫斯科攻讀學位。在俄羅斯，與軍方簽訂合同並非罕見。尼基塔告訴德國之聲，俄國防部支付他的學費，並給他安排學生宿舍。作為回報，他在畢業後需要服役三年，他說：“當時我出於愚蠢簽署了合同。很多事情我並不清楚。但我當時想，好吧，也許我要在軍隊裡浪費三年，但至少我能拿到我的學位。”

當尼基塔收到征召令時，他決定退伍。然而軍方不肯接受，轉而提出了一個妥協方案：“他們將我調到一個管理崗位，我的任務就是幫助指揮官處理文書工作。然後在九月份，他們把我調到另外的部門，從事軍事技術工作，如果開戰，我就得防御敵人。”尼基塔意識到自己隨時可能被派往烏克蘭。他決定離開俄羅斯，逃往鄰近的格魯吉亞：“我不想參戰。逃亡是我唯一的機會。”他補充說：“我可能得終身躲藏，再也無法回到俄羅斯。我不怕死或坐牢，我只是不想殺人。”

尼基塔並非唯一一個逃離俄羅斯的男性。人權活動人士了解到，涉嫌逃兵的案件訴訟有一千多起，實際上的逃兵人數可能更多。俄羅斯非政府組織Idite Lesom幫助拒服兵役的俄羅斯人逃往國外。該組織的施魏德林（Grigory Swerdlin）告訴德國之聲，這個組織尋求幫助的有對軍事動員令擔心的人，也有已上過前線，並且不想再參戰的人。他說：“我們收到了許多說前線非常混亂的消息：有時候沒人知道指揮官在哪裡。有些人說他們被晾在一塊露天地，毫無准備，也沒人指揮。有消息稱，沒有人對新兵進行任何培訓，只是完成一次機關槍射擊就算訓練完成。” 尤其是去年秋天，動員令發布的時候，許多被征召的人在社交媒體上發布了有關訓練和前線問題的視頻。桑吉耶夫（Igor Sandzhiev）願意分享自己的經歷。這位46歲的建築工人向DW透露了他的真實姓名，他希望公開講述自己的故事。如今，這位俄羅斯人居住在哈薩克斯坦西部的烏拉爾斯克（Uralsk）。

名為“戰爭”的抽簽活動

桑吉耶夫表示，去年秋天他被要求去軍方報到，據說是為了核對個人信息。然而，當他去辦公室時，他便直接被指定分配，當晚便被派往訓練營，幾周後就要上前線。 他覺得自己陷入了一個陷阱，決定逃跑：“對我來說，要麼成功要麼失敗。我想要麼因為離開軍隊而被關進監獄很多年，要麼我會死在烏克蘭的某個地方。我寧願進監獄。我不想冒險，不想參與普亭總統所組織的這場名為戰爭的抽簽活動。”據媒體報道，俄烏戰爭已經奪去了數以萬計俄羅斯人的生命，這些數據無法得到獨立證實。

去年普亭的部分動員令涉及了許多有家庭的人。很多自願參軍的人背後的動力是高薪，特別是來自貧困地區的男性。桑吉耶夫也證實了這一點，他原本來自俄羅斯蘭邦卡爾梅克：“我們的經濟能力有限。工資也不發。參軍對許多人來說是掙錢的唯一機會。這個人的女兒要上大學了，那個人貸款買了房，也有人需要一輛車。”

哈薩克斯坦是他第二個避難之地，之前他去了白俄羅斯。他說自己在那裡被警察帶走，不得不回到伏爾加格勒附近的訓練營。之後他再次計劃逃走，這次來到了哈薩克斯坦，他遞交了避難申請，但遭到拒絕。法院判決成他的情況不符合難民身份的標准。此外，這名俄羅斯人還因非法越境被判六個月緩期執行。桑吉耶夫提出上訴但敗訴。現在他或被驅逐回俄羅斯。

“等待我的不是戰爭就是監獄“

哈薩克斯坦人權局負責國際事務的日瓦戈（Denis Zhivago）告訴德國之聲，這並非個案，有二十多名俄羅斯人正在等待避難申請的批准結果："這些人並沒有非法越境。他們在哈薩克斯坦是完全合法的，但有些人（在俄羅斯被通緝），有些人則被施加了出境限制。他們正試圖尋找其他途徑前往第三國"。

桑吉耶夫對自己的未來並不樂觀，他說：“等待我的不是監獄，就是烏克蘭戰爭。現在俄羅斯官媒告訴俄羅斯人，前線缺人，適齡男子應該參戰。”

在格魯吉亞的的尼基塔也前途未卜。他在這個國家並不感到安全："並不是因為這裡的人不好或其他的什麼。格魯吉亞人對我這個俄羅斯人並非不友好。但我在這裡還是害怕俄羅斯。有時我會做噩夢，夢見我的老上司來敲門，說'跟我來，我找到你了'"。

無論如何，這兩位俄羅斯人都不想回去，只要他們能做到。

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