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俄退出黑海穀物協議 大陸籲「相向而行」恢復俄烏糧食出口

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大陸常駐聯合國副代表耿爽。美聯社資料照
大陸常駐聯合國副代表耿爽。美聯社資料照

俄羅斯退出促進農產品出口的黑海穀物協議後，大陸呼籲早日恢復烏克蘭和俄羅斯糧食和化肥出口。大陸常駐聯合國副代表耿爽周五（7月21日）在聯合國安理會審議烏克蘭人道問題的發言中表達了這項呼籲。

耿爽在紐約的這次會議上說，北京希望有關各方「同聯合國有關機構共同努力，加緊對話協商，堅持相向而行，爭取平衡解決各方合理關切」。

此外，他也表示，「解決烏克蘭危機引發的有關問題的根本之道在於實現烏克蘭問題的政治解決。中方再次呼籲衝突當事方盡快重啟和談，呼籲國際社會為此創造良好條件」。

他說，在烏克蘭問題上，「各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持」。

「黑海穀物協議」為何沒能續簽？

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，並封鎖了對烏克蘭糧食出口至關重要的黑海港口。烏克蘭被稱為歐洲的糧倉，是世界上最大的穀物供應國之一，許多國家依賴其出口。

2022年7月，在聯合國和土耳其的調解下，俄羅斯和烏克蘭就允許出口的條件達成了協議（即「黑海穀物協議」）。

然而，由於莫斯科堅持附加條件以及要求國際社會緩解制裁，該協議於上周到期後未能得以續簽。

與此同時，俄羅斯多次襲擊黑海沿岸的烏克蘭城鎮。莫斯科表示，希望西方取消制裁，特別是禁止其銀行使用SWIFT國際結算系統，然後才會延長協議。

支持烏克蘭穀物出口協議的歐盟表示，俄羅斯的穀物和化肥不受制裁限制，許多銀行仍與SWIFT保持聯繫。

「有些人會挨餓，有些人會餓死」

聯合國譴責俄羅斯未能延長黑海穀物協議，稱這將導致更多已經遭受嚴重飢荒的最貧困地區的人民死於飢餓。

聯合國緊急救濟協調員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）周五在紐約聯合國安理會說，對於69個國家的3.62億依賴糧食援助人口中的許多人來說，克里姆林宮不延長協議的決定「不是悲傷或失望的問題」，「這關係到他們的未來、他們的孩子和家人的未來」。

他說：「他們不是悲傷，而是憤怒。有些人會挨餓，有些人會餓死。這些決定可能會導致許多人死亡。」

（德新社）

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