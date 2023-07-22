俄炸烏波及陸領館 陸：無人傷亡

俄軍連續數日以飛彈和無人機，對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫發動攻擊。中國駐敖德薩總領事館也被波及，中國外交部於廿日深夜證實此訊，但強調沒有人員傷亡。

烏通社報導，敖德薩地區軍事管理局局長基佩爾日前向媒體指出，中國駐敖德薩總領事館大樓在十九日至廿日晚的俄軍轟炸中受損。基佩爾說，看到一座民用建築被毀，周圍的中國駐敖德薩總領事館大樓也損壞。

中國外交部發言人廿日深夜於外交部網站回應表示，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。發言人指出，總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。並強調，中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

此事在廿一日的中國外交部例行記者會上也引起媒體關切，路透記者提問：中國駐敖德薩總領館因俄羅斯襲擊受損，如果俄方不受譴責，那麼中國駐外使領館未來若在類似襲擊中受損，中方是否會採取同樣的處理方式？

外交部發言人毛寧回應稱，中方關於烏克蘭危機的立場是一貫、明確的，將繼續推動危機政治解決。毛寧並重申前一晚的發言內容。

俄羅斯外交部廿一日表示，俄已就相關行動的經過向中方做出說明，俄與中方所有溝通渠道通暢，將繼續在所有相關問題上密切合作。

有網友稱，俄羅斯侵略者的導彈炸到中國駐烏克蘭敖德薩總領事館！「希望媒體們不要裝聾作啞，曾經的媒體也是愛憎分明的！現在為什麼這樣與惡鄰為伍？」

另有網友則稱，烏克蘭媒體炒作中國領事館被俄軍砲彈襲擊，旨在挑撥中俄關係。發生這種事情不用過分解讀，這和當年美國「誤炸」中國大使館完全兩回事！