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俄炸烏波及陸領館 陸：無人傷亡

聯合報／ 記者黃國樑陳宥菘／綜合報導
中國大陸駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）
中國大陸駐敖德薩總領事館在俄軍轟炸烏克蘭南部城市敖德薩時遭受波及。圖為今年5月烏克蘭南部城市敖德薩的一座工業設施遭俄軍以飛彈轟炸造成火災。（路透）

俄軍連續數日以飛彈和無人機，對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫發動攻擊。中國駐敖德薩總領事館也被波及，中國外交部於廿日深夜證實此訊，但強調沒有人員傷亡。

烏通社報導，敖德薩地區軍事管理局局長基佩爾日前向媒體指出，中國駐敖德薩總領事館大樓在十九日至廿日晚的俄軍轟炸中受損。基佩爾說，看到一座民用建築被毀，周圍的中國駐敖德薩總領事館大樓也損壞。

中國外交部發言人廿日深夜於外交部網站回應表示，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。發言人指出，總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。並強調，中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

此事在廿一日的中國外交部例行記者會上也引起媒體關切，路透記者提問：中國駐敖德薩總領館因俄羅斯襲擊受損，如果俄方不受譴責，那麼中國駐外使領館未來若在類似襲擊中受損，中方是否會採取同樣的處理方式？

外交部發言人毛寧回應稱，中方關於烏克蘭危機的立場是一貫、明確的，將繼續推動危機政治解決。毛寧並重申前一晚的發言內容。

俄羅斯外交部廿一日表示，俄已就相關行動的經過向中方做出說明，俄與中方所有溝通渠道通暢，將繼續在所有相關問題上密切合作。

有網友稱，俄羅斯侵略者的導彈炸到中國駐烏克蘭敖德薩總領事館！「希望媒體們不要裝聾作啞，曾經的媒體也是愛憎分明的！現在為什麼這樣與惡鄰為伍？」

另有網友則稱，烏克蘭媒體炒作中國領事館被俄軍砲彈襲擊，旨在挑撥中俄關係。發生這種事情不用過分解讀，這和當年美國「誤炸」中國大使館完全兩回事！

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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